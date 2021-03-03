Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Коктыш: Литва бойкотирует БелАЭС и выходит из БРЭЛЛ, не думая о населении

Бойкот БелАЭС невозможен без отключения литовских электросетей от энергокольца БРЭЛЛ (в которое включены Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия), заявил гендиректор энергетической компании Litgrid Рокас Масюлис. Литва не закупает электроэнергию из Беларуси, однако если это делает другая страна – участник энергосети, то она перетекает через литовское соединение, сказал Масюлис. При этом для литовской стороны остается крайне важным, чтобы коммерческие поставки белорусской электроэнергии не поступали в Литву и не шли через Литву, и тем самым не финансировалась бы атомная энергетика в Беларуси.

Бойкот БелАЭС путем выхода из БРЭЛЛ вполне возможное решение для литовской стороны, отметил собеседник радио Sputnik, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш, однако добавил, что "алгоритм реализации такого решения ― это обогащение элит либо укрепление политического капитала элит за счет обнищания большинства".

"Если бы литовские элиты зависели от литовского избирателя и связывали свое будущее с Литвой, такие решения они бы не принимали. Но если решения принимаются в расчете литовских элит на укрепление своего положения, демонстрацию политической лояльности и соответствующую материальную компенсацию, либо, в крайнем случае, они рассматривают для пенсии другую страну проживания, то тогда все логично", ― рассуждает Коктыш.

По словам эксперта, схема обогащения элит за счет обнищания большинства знакома еще с XIX века, "то, что эти несчастные будут жить хуже, – жалко, но что поделаешь", – сказал эксперт.

"Этот алгоритм еще в XIX веке формулировали британцы для осуществления контроля за отношениями с колониями, он не претерпел сильных содержательных изменений, здесь все предсказуемо", ― поясняет Коктыш.

Напомним, ранее эксперт в энергетической сфере, заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов акцентировал внимание на том, что Беларусь продает электроэнергию с атомной станции вовсе не для того, чтобы " побесить Литву ", в свою очередь в Литве продолжают говорить об опасности атомной стации, несмотря на инспекции МАГАТЭ и выводы о надежности станции, сделанные экспертами организации.

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