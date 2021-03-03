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Коктыш: Литва бойкотирует БелАЭС и выходит из БРЭЛЛ, не думая о населении
03.03.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Бойкот БелАЭС путем выхода из БРЭЛЛ вполне возможное решение для литовской стороны, отметил собеседник радио Sputnik, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш, однако добавил, что "алгоритм реализации такого решения ― это обогащение элит либо укрепление политического капитала элит за счет обнищания большинства".
"Если бы литовские элиты зависели от литовского избирателя и связывали свое будущее с Литвой, такие решения они бы не принимали. Но если решения принимаются в расчете литовских элит на укрепление своего положения, демонстрацию политической лояльности и соответствующую материальную компенсацию, либо, в крайнем случае, они рассматривают для пенсии другую страну проживания, то тогда все логично", ― рассуждает Коктыш.
По словам эксперта, схема обогащения элит за счет обнищания большинства знакома еще с XIX века, "то, что эти несчастные будут жить хуже, – жалко, но что поделаешь", – сказал эксперт.
"Этот алгоритм еще в XIX веке формулировали британцы для осуществления контроля за отношениями с колониями, он не претерпел сильных содержательных изменений, здесь все предсказуемо", ― поясняет Коктыш.
Напомним, ранее эксперт в энергетической сфере, заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов акцентировал внимание на том, что Беларусь продает электроэнергию с атомной станции вовсе не для того, чтобы "
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Решения литовских политических элит в отношении белорусской атомной станции принимаются ради собственного обогащения и укрепления авторитета на уровне ЕС, но...
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