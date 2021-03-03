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Эксклюзивное платье Жанны Фриске выставили на аукцион

03.03.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Культовое платье российской певицы Жанны Фриске выставили на продажу: сверкающий наряд стал главным лотом благотворительных торгов.

Шоу-бизнес и семья потеряли Фриске в 2015 году. Публичная поддержка знаменитых друзей и поклонников не спасла певицу от смертельной болезни. Несмотря на это, фанаты продолжают хранить воспоминания о ней, а семья - делиться частичками ее жизни.

Родные Фриске решили сделать пожертвование: один из самых любимых нарядов певицы стал лотом благотворительного аукциона фонда "Жанна Фриске - Я рядом".

Сияющее коктейльное платье в оттенке чайной розы с открытым плечом считается настоящим эксклюзивом, ведь в нем певица блистала лишь однажды - на ковровой дорожке музыкальной премии MTV в 2008 году. Стартовая цена наряда превышает 1300 долларов.

В рамках аукциона, вещи из личных гардеробов также пожертвовали другие звезды.

Напомним, что до этого сестра покойной звезды показала, как выглядит квартира Фриске после ее смерти.

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Один из самых ярких нарядов покойной певицы стал "жемчужиной" благотворительных торгов: начальная стоимость желанного лота превысила отметку в 1300 долларов.
 
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