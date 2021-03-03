В метро запустили оплату по лицу. Протестировали новинку и рассказываем, как это работает

Источник материала: Tut.by

1 марта Беларусбанк объявил о том, что запускает оплату проезда в метро по лицу. Система пока установлена на трех станциях («Площадь Ленина», «Немига», «Институт культуры»), воспользоваться ею могут держатели карточек Mastercard любого банка. Для этого сперва нужно привязать карту в приложении M-Belarusbank. Подробно рассказываем, как это сделать, если у вас карта другого банка, а также тестируем систему оплаты по лицу.



Фото: Беларусбанк

Получилось ли у нас оплатить проезд в метро по лицу

Корреспондент FINANCE.TUT.BY попробовала заплатить за проезд по лицу на станции «Площадь Ленина». Сканер лица установлен на одном из турникетов на входе. К нему нужно подойти так, чтобы ваше лицо отобразилось на экране (высоким людям придется немного наклониться). Лицо в медицинской маске система, увы, не распознала, на экране высветилась надпись «Приложите карту». Но если маску снять, то все срабатывает, на экране появляется надпись «Проходите». Весь процесс занимает пару секунд.

Эти 80 копеек за проезд отобразились в истории платежей по карте, наименование получателя — FACEID METRO.

Пошаговая инструкция. Как зарегистрироваться для того, чтобы платить в метро по лицу

Система работает как для карточек Беларусбанка, как и для "пластика" других белорусских банков. Чтобы привязать карточку, нужно установить мобильное приложение M-Belarusbank. В нем в меню слева выбрать раздел «Платежи и переводы», а там — подраздел «Смотри и плати».



В списке услуг нужно выбрать «Смотри и плати». Скриншот приложения M-Belarusbank

На экране высветится две опции — включение и отключение услуги. После включения необходимо отметить, что вы согласны с публичной офертой, а также создать цифровой слепок своего лица (кнопка «Получить изображение»). На экране появится овал, в который нужно поместить лицо и дождаться, пока система его «сфотографирует». Отметим, что происходит это достаточно быстро, поэтому лучше не дергать рукой или головой, чтобы изображение не получилось размытым. Если лицо видно нечетко, снимок лучше переделать.



Чтобы сделать слепок лица, нужно нажать на кнопку «Получить изображение». Скриншот приложения M-Belarusbank

Следующим шагом система предложит активировать карту, с которой будет сниматься плата за проезд в метро. Сделать это можно двумя способами: ввести данные банковской карты или ввести пароль SMS-банкинга/М-банкинга.

Если идти первым путем, то в приложении нужно ввести номер карты (напоминаем, это должна быть карточка Mastercard), срок ее действия, а чуть позже — еще и имя держателя и CVV/CVC код. После этого нужно активировать бесплатный пакет «Экономный». Тем не менее таким способом привязать карту другого банка у нас пока не получилось.



Так выглядит поле для ввода данных карты. Скриншот приложения M-Belarusbank



Из пакетов услуг обладателям карт других банков нужно выбрать «Экономный». Скриншот приложения M-Belarusbank

Для второго способа, регистрации через SMS-банкинг/М-банкинг, понадобится интернет-банкинг или инфокиоск Беларусбанка. Чтобы зарегистрироваться через инфокиоск, нужно вставить карточку, ввести ПИН-код, выбрать пункт «SMS-банкинг», отправить SMS-сообщение на указанный на экране номер и получить свой пароль (он будет указан на экране инфокиоска и распечатан на чеке). Этот пароль следует ввести в приложении. Таким способом у нас получилось зарегистрировать в системе карточку другого банка.



Поле для ввода пароля SMS-банкинга. Скриншот приложения M-Belarusbank

После этого привязанная карточка отобразится в нижней панели на страничке включения функции «Смотри и плати».



Привязанная карта отображается внизу. Скриншот приложения M-Belarusbank

Остается подключить услугу. После этого на экране должно высветиться сообщение о том, что биометрические данные сохранены или обновлены успешно. Если это произошло, то регистрация завершена, теперь можно расплачиваться в метро по лицу.



Успех! Скриншот приложения M-Belarusbank