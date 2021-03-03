ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Meizu еще жива - компания показала два флагманских смартфона ценой от 680 долларов

03.03.2021 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Китайская компания Meizu представила два новых флагманских смартфона с мощным «железом» и относительно приемлемой ценой. Об этом сообщает GSMArena.


Устройства называются Meizu 18 и 18 Pro.

Старшая Pro-модель оснащается экраном на 6,7 дюйма с разрешением 3200 на 1400 точек, частотой обновления в 120 Гц, а также матрицей AMOLED от Samsung. Панель достаточно сильно скруглена как с левой и правой стороны, так и снизу и сверху. Кроме того, в экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев от Qualcomm.

Девайс основывается на процессоре Snapdragon 888, в паре с которым может быть 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Постоянного хранилища — 128 или 256 ГБ (UFS 3.1). А еще в активе модем X60 5G от Qualcomm для работы в 5G-сетях. Батарейка — на 4500 мАч, есть 40-ваттная проводная и 10-ваттная беспроводная зарядки.

Основная камера состоит из модулей на 50 Мп, 32 Мп (ширик), 8 Мп (оптический зум 3х) и сенсора 3D ToF. Фронтальная камера — 44 Мп.


Обычный Meizu 18 оснащается экраном на 6,2 дюйма (AMOLED, 3200×1440 точек, 120 Гц), процессором Snapdragon 888, 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Есть поддержка 5G-сетей. Аккумулятор — 4000 мАч, в активе 36-ваттная проводная зарядка. Беспроводным способом восполнить заряд не выйдет. Камера на тыльной стороне такая: 64 Мп, 16 Мп (ширик), 8 Мп (телефото 3х). Фронтальный модуль — 20 Мп.

В Китае Meizu 18 стоит от 680 долларов, Meizu 18 Pro — от 773 долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Красный Крест обвинили в участии в фальсификациях на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by