Meizu еще жива - компания показала два флагманских смартфона ценой от 680 долларов

Источник материала: Tut.by

Китайская компания Meizu представила два новых флагманских смартфона с мощным «железом» и относительно приемлемой ценой. Об этом сообщает GSMArena .





Устройства называются Meizu 18 и 18 Pro.

Старшая Pro-модель оснащается экраном на 6,7 дюйма с разрешением 3200 на 1400 точек, частотой обновления в 120 Гц, а также матрицей AMOLED от Samsung. Панель достаточно сильно скруглена как с левой и правой стороны, так и снизу и сверху. Кроме того, в экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев от Qualcomm.

Девайс основывается на процессоре Snapdragon 888, в паре с которым может быть 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Постоянного хранилища — 128 или 256 ГБ (UFS 3.1). А еще в активе модем X60 5G от Qualcomm для работы в 5G-сетях. Батарейка — на 4500 мАч, есть 40-ваттная проводная и 10-ваттная беспроводная зарядки.

Основная камера состоит из модулей на 50 Мп, 32 Мп (ширик), 8 Мп (оптический зум 3х) и сенсора 3D ToF. Фронтальная камера — 44 Мп.





Обычный Meizu 18 оснащается экраном на 6,2 дюйма (AMOLED, 3200×1440 точек, 120 Гц), процессором Snapdragon 888, 8 или 12 ГБ оперативной памяти. Есть поддержка 5G-сетей. Аккумулятор — 4000 мАч, в активе 36-ваттная проводная зарядка. Беспроводным способом восполнить заряд не выйдет. Камера на тыльной стороне такая: 64 Мп, 16 Мп (ширик), 8 Мп (телефото 3х). Фронтальный модуль — 20 Мп.

В Китае Meizu 18 стоит от 680 долларов, Meizu 18 Pro — от 773 долларов.