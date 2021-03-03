«Быть может, дорожников похитили?» Вы удивитесь, но это платный участок трассы М3 (видео)

Источник материала: Onliner

Трасса М3 (Минск — Витебск), примерно 30 км от столицы. В целом нормальная дорога вдруг сменяется участком с совершенно прохудившимся покрытием, буквально яма на яме. Выставлены временные знаки, водители тормозят, чтобы спасти подвеску. Наш читатель с ником maksimka опубликовал видео, которое хорошо передает атмосферу на этом участке дороги.

— Это платный участок дороги М3 (Минск — Витебск) в направлении Витебска, около кафе «Поляна», — рассказал автор видео.

Обратили внимание на временные знаки? 3.24.2 «Ограничение максимальной скорости» (запрещается движение со скоростью, превышающей указанную на знаке — 60 км/ч) и 1.23 «Дорожные работы» (предупреждает об участке дороги, на котором в установленном порядке выполняются ремонтные и другие работы).

— Две недели стоят эти знаки, а признаков работ вообще никаких. Ничего не меняется — вот это стабильность! Быть может, дорожников похитили? — возмущен водитель.

Он уточнил, что видео отображает ситуацию на трассе в первых числах марта. Чтобы проехать этот участок относительно безболезненно, по словам водителя, приходится снижать скорость до 40—50 км/ч.

— Ни одного рабочего, ни одной лопаты, только знаки, — рассказал maksimka корреспонденту Onliner. — Есть такой же участок через километра четыре в обратную сторону (в Минск). Полагаю, дело просто в некачественном ремонте. Делают типа латки-заплатки, получаются возвышенности, то есть не в уровень дорожному полотну. Через полгода это все рассыпается, но уже с худшим эффектом. Если бы они заменили дорожное полотно полностью, начиная с подложки, было бы все отлично. Этот участок был всегда никудышным.

Пока, несмотря на все предпринятые попытки, нам не удалось дозвониться непосредственно до ДЭУ, занимающегося обслуживанием этого участка витебской трассы. Мы, разумеется, опубликуем комментарий, если сможем его получить.

В то же время человек, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту Onliner свое видение проблемы.

— Трасса М3 здесь имеет подложку из бетона, на которую и было нанесено дорожное покрытие. Наверное, года три оно пролежало, пока не пришло в такое вот состояние. Безусловно, ситуацию нужно исправлять. Но с учетом специфики работ, свои коррективы может вносить погода и время года. Что касается знаков, то их могли выставить и заранее, для того чтобы водители были предупреждены и вовремя снижали скорость движения, — предположил собеседник.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

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