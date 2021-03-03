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В Беларуси начали принимать заказы на новый Volkswagen Caddy

03.03.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский импортер Volkswagen объявил о старте приема заказов на новый Caddy. Производство новой модели для нашей страны начнется в мае. Напомним, модель построена на модульной архитектуре MQB. Для оптимизации комфорта вождения автомобиль лишился рессор в задней подвеске (вместо них теперь пружины), а также заметно уменьшился угол поворота рулевого колеса, необходимый при маневрировании. 

Спереди фургон получил новые фары и узкую решетку радиатора с обновленным логотипом марки. Новая модель выделяется измененной формой переднего бампера, плоским капотом и сильно наклоненным лобовым стеклом, что позволило снизить коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,33 до 0,30. Из «нового» также стоит отметить вертикально расположенные полоски задних LED-фонарей.

В Беларуси начали принимать заказы на новый Volkswagen Caddy

Салон здесь абсолютно новый: другой мультируль, цифровая приборная панель Digital Cockpit, сенсорная панель мультимедийной системы, эргономичные сиденья ergoComfort, атмосферная LED-подсветка салона, панорамная крыша и мн. др.

Для Беларуси новый Volkswagen Caddy будет доступен в пяти комплектациях (Caddy грузовой, Kombi, Caddy, Life, Style) и с одним вариантом бензинового двигателя 1,6 на 110 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.

Volkswagen Transporter T6, 2016 г.в., 246 300 км
белый, микроавтобус, дизель 2 л, механическая, передний привод
54 567 р.
20 800$ / 17 315€
Volkswagen Polo V Highline, 2014 г.в., 77 000 км
красный, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
22 168 р.
8450$ / 7034€
Volkswagen Caravelle T4 Long, 1999 г.в., 344 250 км
бежевый, микроавтобус, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
20 594 р.
7850$ / 6535€
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Белорусский импортер Volkswagen объявил о старте приема заказов на новый Caddy. Производство новой модели для нашей страны начнется в мае. Напомним, модель построена на...
 
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