В Витебске водитель сбил девушку-подростка на переходе, она в реанимации

Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 2 марта, в областном центре. В результате наезда серьезно пострадала 16-летняя девушка, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

— Утром 2 марта на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Максима Горького 60-летний водитель автомобиля Geely совершил наезд на 16-летнюю девушку, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что пешехода доставили в реанимацию.

В ГАИ напомнили, что согласно Правилам дорожного движения водители обязаны двигаться вблизи нерегулируемых пешеходных переходов с такой скоростью, которая позволит при появлении пешеходов уступить им дорогу.

В Гомеле в тот же день, примерно в 11:40, произошла авария, в которой пострадал ребенок.

— 62-летний водитель, управляя трактором, двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Могилевской в направлении улицы Богдановича. При повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП травмы получил годовалый ребенок, пассажир Volkswagen, он госпитализирован.











Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: