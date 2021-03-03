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В Витебске водитель сбил девушку-подростка на переходе, она в реанимации

03.03.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 2 марта, в областном центре. В результате наезда серьезно пострадала 16-летняя девушка, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

— Утром 2 марта на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Максима Горького 60-летний водитель автомобиля Geely совершил наезд на 16-летнюю девушку, — рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что пешехода доставили в реанимацию.

В ГАИ напомнили, что согласно Правилам дорожного движения водители обязаны двигаться вблизи нерегулируемых пешеходных переходов с такой скоростью, которая позволит при появлении пешеходов уступить им дорогу.

В Гомеле в тот же день, примерно в 11:40, произошла авария, в которой пострадал ребенок.

— 62-летний водитель, управляя трактором, двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Могилевской в направлении улицы Богдановича. При повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, — рассказали в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП травмы получил годовалый ребенок, пассажир Volkswagen, он госпитализирован.





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Теги: Гомель
 
 
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В ГАИ Витебской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера, 2 марта, в областном центре. В результате наезда серьезно пострадала...
 
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