ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Алина Касьянчик ответила друзьям по лицею БГУ: «Это мой осознанный выбор»

03.03.2021 14:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Алина Касьянчик ответила друзьям по лицею БГУ: «Это мой осознанный выбор»
Алина Касьянчик / БелаПАН
Никакого давления и шантажа нет, «это мой осознанный выбор, обсуждать который не считаю необходимым», так ответила помощник прокурора Алина Касьянчик на удивление своих одноклассников их лицея БГУ, сообщает «Радио Свобода».

Ранее во время общения с журналистами они говорили об Алине Касьянчик как о человеке с обостренным чувством справедливости. Для многих из них стало шоком, что их Алина сейчас поддерживает обвинение на политических процессах. По словам одноклассников, когда стало известно о том, что Алина — гособвинитель, появилась идеяс ней поговорить, но никто так и не решился задать прямой вопрос. Касьянчик ответила сама.

«Переубеждать кого-то в своей правоте или призывать не делать выводов про законность принятия каждого конкретного решения, только начитавшись статей в медиа, я не буду, как не буду убеждать вас, что я осталась все той же самой Алиной, которую вы знали 6 лет назад и про которую сказали, на мой взгляд, достаточно хороших слов, за что вам искренне благодарна», - написала Касьянчик в чате, где общаются бывшие одноклассники.


Алине Касьянчик 22 года. Она закончила Лицей БГУ, куда поступила без экзаменов, как призер республиканской олимпиады по белорусскому языку.

Касьянчик поддерживала обвинение на процессе по делу журналисток телеканала «Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Они вели стримс акции на Площади Перемен в память о погибшем Романе Бондаренко, а их обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК), и в итоге приговорили к двум годам колонии общего режима.

Касьянчик также поддерживала обвинение на процессе по делу о надписи «Не забудем» недалеко от места гибели Александра Тарайковского. В итоге 26 летний Максим Павлющик получил 2 года колонии общего режима, а 25-летняя Мария Бобович — полтора года «химии».

Касьянчик также просила 4,5 года колонии усиленного режима за «участие в массовых беспорядках» для бывшего сотрудника МЧС Григория Давыдова. По ее версии как обвинителя, недалеко от ТЦ «Рига» он якобы совершил несколько бросков «неопределенными предметами» в сторону проезжей части и спецтранспорта. Потерпевших в этом деле не было. Но суд посчитал вину доказанной, и приговорил молодого мужчину к сроку, о котором просила гособвинитель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для многих стало шоком, что их Алина сейчас поддерживает обвинение на политических процессах.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси начали принимать заказы на новый Volkswagen Caddy
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by