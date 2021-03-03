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Алина Касьянчик / БелаПАН

«Переубеждать кого-то в своей правоте или призывать не делать выводов про законность принятия каждого конкретного решения, только начитавшись статей в медиа, я не буду, как не буду убеждать вас, что я осталась все той же самой Алиной, которую вы знали 6 лет назад и про которую сказали, на мой взгляд, достаточно хороших слов, за что вам искренне благодарна», - написала Касьянчик в чате, где общаются бывшие одноклассники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алина Касьянчик ответила друзьям по лицею БГУ: «Это мой осознанный выбор» Для многих стало шоком, что их Алина сейчас поддерживает обвинение на политических процессах.

Ранее во время общения с журналистами они говорили обкак о человеке с обостренным чувством справедливости. Для многих из них стало шоком, что их Алина сейчас поддерживает обвинение на политических процессах. По словам одноклассников, когда стало известно о том, что Алина — гособвинитель, появилась идеяс ней поговорить, но никто так и не решился задать прямой вопрос. Касьянчик ответила сама.Алине Касьянчик 22 года. Она закончила Лицей БГУ, куда поступила без экзаменов, как призер республиканской олимпиады по белорусскому языку.Касьянчик поддерживала обвинение на процессе по делу журналисток телеканала «Белсат». Они вели стримс акции на Площади Перемен в память о погибшем Романе Бондаренко, а их обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК), и в итоге приговорили к двум годам колонии общего режима.Касьянчик также поддерживала обвинение на процессе по делу о надписи «Не забудем» недалеко от места гибели. В итоге 26 летнийполучил 2 года колонии общего режима, а 25-летняя— полтора года «химии».Касьянчик также просила 4,5 года колонии усиленного режима за «участие в массовых беспорядках» для бывшего сотрудника МЧС Григория Давыдова. По ее версии как обвинителя, недалеко от ТЦ «Рига» он якобы совершил несколько бросков «неопределенными предметами» в сторону проезжей части и спецтранспорта. Потерпевших в этом деле не было. Но суд посчитал вину доказанной, и приговорил молодого мужчину к сроку, о котором просила гособвинитель.