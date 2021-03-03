Нацбанк отмечает снижение индекса бизнес-климата и сводного индекса экономических настроений

Рассчитываемый Национальным банком Беларуси индекс бизнес-климата (ИБК), скорректированный на сезонность, продолжает снижаться: в ноябре 2020-го — январе 2021 года он сократился на 1,7 процентного пункта по сравнению с показателем за предыдущие три месяца и составил минус 9%.



Фото: seolabel.ru.

Как говорится в очередном выпуске аналитического обозрения Нацбанка «Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь», фактический ИБК в ноябре 2020-го — январе 2021 года составил минус 19,4%, снизившись по сравнению с показателем за август—октябрь 2020 года на 12,2 процентного пункта.

Индекс бизнес-климата представляет собой интегрированный показатель оценок фактической и ожидаемой динамики производства продукции (работ, услуг) и спроса на продукцию (работы, услуги).

«Ухудшение ИБК обусловлено значительным снижением спроса и объемов производства (подрядных работ, товарооборота, транспортных услуг), вместе с тем число пессимистических ожиданий респондентов относительно изменения данных показателей в ближайшие три месяца постепенно сокращалось», — отмечают специалисты Нацбанка.

Аналогичную динамику, по их данным, показывает и сводный индекс экономических настроений, учитывающий специфику функционирования каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, нежели на ожидания респондентов.

Экономическая конъюнктура, по оценкам респондентов — участников опроса Нацбанка, в ноябре—январе по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом несколько ухудшилась: неблагоприятной ее назвали 49,1% руководителей предприятий (в августе—октябре 2020 года — 46,1%), в то же время благоприятной она была для 49,3% респондентов (52,3%).

«В феврале—апреле 2021 года участники мониторинга ожидают снижения объемов производства и спроса, вместе с тем число пессимистичных ожиданий значительно меньше, чем в конце года. Также респонденты ожидают увеличения отпускных цен, сокращения числа занятых и роста потребности в кредитовании», — говорится в обозрении.

Кроме того, в ближайшие три месяца участники мониторинга ожидают роста потребительских цен (89,5% респондентов) и снижения обменного курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару США.