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НАУ просит Международный комитет Красного Креста приостановить членство белорусской организации

03.03.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Народное антикризисное управление (НАУ) обратилось в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой приостановить членство Белорусской организации Красного Креста в федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщается в телеграм-канале НАУ.

 

НАУ просит Международный комитет Красного Креста приостановить членство белорусской организации
Миссия Красного Креста в Украине. Фото: donpress.com.

 

Кроме того, НАУ просит МККК ликвидировать финансовую поддержку белорусской организации, направив средства напрямую нуждающимся, и рассмотреть материалы о нарушении ей принципов нейтральности и независимости.

Сообщается, что обращению предшествовала кампания #TyrannyPoisonsRedCross, которую представители белорусской диаспоры инициировали в социальных сетях, «чтобы обратить внимание мировой общественности на участие Белорусского общества Красного Креста в фальсификации президентских выборов».

Народное антикризисное управление поддержало эту кампанию и направило в МККК письмо, в котором «изложены факты, подтверждающие участие БОКК в массовых фальсификациях на выборах 9 августа».

«Во время выборов президента в состав участковых избирательных комиссий вошли 2.998 человек как представители БОКК, — говорится в сообщении НАУ. — 2.532 из них уже участвовали в парламентских выборах в 2019 году. Вот только четверть этого списка тогда выдвигались в комиссии от других организаций. На 362 участках, где работали вышеуказанные представители БОКК, платформа «Голос» доказала факты фальсификаций — количество фото бюллетеней с голосами за Светлану Тихановскую превысило число засчитанных за нее голосов в протоколах, подписанных членами комиссий. Массовые репрессии — одно из последствий этих фальсификаций».

«По данным Фонда медицинской солидарности, после выборов 2020 года 35 медиков уволили за гражданскую позицию, больше 200 медиков задержали за участие в мирных акциях. Медсестра Юлия Кашеверова и студент БГМУ Владислав Мартинович находятся в тюрьме по уголовным делам. Врача Артема Сорокина приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу только за то, что он честно сообщил о состоянии Романа Бондаренко», — напомнили в НАУ о некоторых последствиях августовских событий.

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года членом президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывшим чиновником и дипломатом Павлом Латушко с одобрения КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской.

На сайте НАУ говорится, что оно было создано для «устранения причин кризиса, подготовки к отставке Лукашенко», а также для «подготовки институтов власти к переходному периоду».

 
 
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Народное антикризисное управление (НАУ) обратилось в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой приостановить членство Белорусской организации...
 
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