Белорусский Красный Крест обвинили в участии в фальсификациях на выборах

обратилось по этому поводу в международный офис движения. Беларуское общество Красного Креста соучаствовало в фальсификации выборов, заявляет Национальное антикризисное управление (НАУ), котороепо этому поводу в международный офис движения.





Представители беларуской диаспоры начали кампанию в соцсетях #TyrannyPoisonsRedCorss, чтобы обратить внимание мировой общественности на участие Беларуского общества Красного Креста (БОКК) в фальсификации президентских выборов. НАУ поддержало кампанию и направило письмо в Международный комитет Красного креста.





В документе изложены факты, подтверждающие участие БОКК в массовых фальсификациях на выборах 9 августа. Что же произошло?





Во время выборов президента в состав участковых избирательных комиссий вошли 2998 человека как представители БОКК. 2532 из них уже участвовали в парламентских выборах в 2019 году. Вот только четверть этого списка тогда выдвигались в комиссии от других организаций.





На 362 участках, где работали вышеуказанные представители БОКК, платформа «Голос» доказала факты фальсификаций – количество фото бюллетеней с голосами за Светлану Тихановскую превысило число засчитанных за нее голосов в протоколах, подписанных членами комиссий.





Массовые репрессии – одно из последствий этих фальсификаций.





НАУ обратилось в Международный комитет Красного креста с тремя просьбами:





1) Рассмотреть приложенные материалы о нарушении БОКК принципов нейтральности и независимости, декларирующихся Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца;





2) Ликвидировать финансовую поддержку БОКК и направить средства напрямую нуждающимся;





3) Приостановить членство БОКК в Международной федерации обществ Красного креста и Красного Полумесяца, а также Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца до тех пор, пока организация не докажет свое соответствие принципам движения.





Заметим, что беларуский Красный Крест возглавляет министр здравоохранения