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Белорусский Красный Крест обвинили в участии в фальсификациях на выборах

03.03.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организацию могут лишить финансовой поддержки международного офиса

Беларуское общество Красного Креста соучаствовало в фальсификации выборов, заявляет Национальное антикризисное управление (НАУ), которое обратилось по этому поводу в международный офис движения.

Представители беларуской диаспоры начали кампанию в соцсетях #TyrannyPoisonsRedCorss, чтобы обратить внимание мировой общественности на участие Беларуского общества Красного Креста (БОКК) в фальсификации президентских выборов. НАУ поддержало кампанию и направило письмо в Международный комитет Красного креста.

В документе изложены факты, подтверждающие участие БОКК в массовых фальсификациях на выборах 9 августа. Что же произошло?

Во время выборов президента в состав участковых избирательных комиссий вошли 2998 человека как представители БОКК. 2532 из них уже участвовали в парламентских выборах в 2019 году. Вот только четверть этого списка тогда выдвигались в комиссии от других организаций.

На 362 участках, где работали вышеуказанные представители БОКК, платформа «Голос» доказала факты фальсификаций – количество фото бюллетеней с голосами за Светлану Тихановскую превысило число засчитанных за нее голосов в протоколах, подписанных членами комиссий. 

Массовые репрессии – одно из последствий этих фальсификаций.

НАУ обратилось в Международный комитет Красного креста с тремя просьбами:

1) Рассмотреть приложенные материалы о нарушении БОКК принципов нейтральности и независимости, декларирующихся Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца;

2) Ликвидировать финансовую поддержку БОКК и направить средства напрямую нуждающимся;

3) Приостановить членство БОКК в Международной федерации обществ Красного креста и Красного Полумесяца, а также Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца до тех пор, пока организация не докажет свое соответствие принципам движения.

Заметим, что беларуский Красный Крест возглавляет министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
 
 
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Организацию могут лишить финансовой поддержки международного офиса
 
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