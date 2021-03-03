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.Жуковский о бойкоте фанатов: «С людьми солидарен, это их выбор. Я сожалею, что их нет с нами рядом»
Источник материала: Партизан
Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал решение фанатов бойкотировать белорусский футбол из-за ситуации в стране.
«С людьми солидарен, это их выбор. Они приняли решение, значит, посчитали, что так надо.
Я ждал встречи с ними. Когда играли против БАТЭ и на трибуне был фан-сектор, было очень тяжело играть. Когда начинали гнать команду, команды немножко ломались, честно скажу. Я бы очень хотел, чтобы была эта поддержка, но на данный момент, как есть. Я сожалею, что их нет с нами рядом», – сказал Жуковский на канале «ЧестнОК».
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.Жуковский о бойкоте фанатов: «С людьми солидарен, это их выбор. Я сожалею, что их нет с нами рядом»
Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал решение фанатов бойкотировать белорусский футбол из-за ситуации в стране.
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