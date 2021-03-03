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.Жуковский о бойкоте фанатов: «С людьми солидарен, это их выбор. Я сожалею, что их нет с нами рядом»

03.03.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал решение фанатов бойкотировать белорусский футбол из-за ситуации в стране.



«С людьми солидарен, это их выбор. Они приняли решение, значит, посчитали, что так надо.

Я ждал встречи с ними. Когда играли против БАТЭ и на трибуне был фан-сектор, было очень тяжело играть. Когда начинали гнать команду, команды немножко ломались, честно скажу. Я бы очень хотел, чтобы была эта поддержка, но на данный момент, как есть. Я сожалею, что их нет с нами рядом», – сказал Жуковский на канале «ЧестнОК».
 
 
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Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский прокомментировал решение фанатов бойкотировать белорусский футбол из-за ситуации в стране.
 
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