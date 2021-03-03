.Жуковский о бойкоте фанатов: «С людьми солидарен, это их выбор. Я сожалею, что их нет с нами рядом»









«С людьми солидарен, это их выбор. Они приняли решение, значит, посчитали, что так надо.





Я ждал встречи с ними. Когда играли против БАТЭ и на трибуне был фан-сектор, было очень тяжело играть. Когда начинали гнать команду, команды немножко ломались, честно скажу. Я бы очень хотел, чтобы была эта поддержка, но на данный момент, как есть. Я сожалею, что их нет с нами рядом», – сказал Жуковский на канале «ЧестнОК».