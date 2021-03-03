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Паулина Андреева родила сына
03.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
У Паулины Андреевой и Федора Бондарчука прибавление в семье. Российская актриса порадовала подписчиков известием: у звездной пары спустя почти два года брака родился сын.
Мальчик появился на свет во вторник, 2 марта. Известно и имя новорожденного - Иван.
Знакомство яркой пары российского шоу-бизнеса состоялось в 2015 году: тогда начинающая актриса пришла на интервью к мэтру кинематографа и покорила его своей красотой и талантом. Спустя время Бондарчук развелся с супругой Светланой и начал встречаться с Андреевой. В сентябре 2019 года пара сыграла
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Жена Федора Бондарчука поделилась радостной новостью в Instagram и рассказала, как зовут новорожденного.
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