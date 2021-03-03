Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс. Самые яркие фотографии

Источник материала: Tut.by

18 февраля Американское космическое агентство НАСА посадило аппарат «Персеверанс» (Perseverance) на Марсе после почти семи месяцев полета. Марсоход уже начал передавать на Землю новые изображения Красной планеты, сделанные в районе кратера Езеро.



Этот снимок был сделан 1 марта с помощью правой навигационной камеры, которая находится на выдвижной мачте ровера «Персеверанс». Фото: NASA/JPL-CALTECH

Древний кратер шириной 49 километров находится около марсианского экватора. НАСА надеется, что в расположенных здесь скалах могли сохраниться признаки бактериальной жизни — конечно, если она когда-то вообще существовала на Красной планете.

Мы собрали самые яркие фотографии, которые сделал «Персеверанс» за первые дни своей работы.



Это первая цветная фотография Марса в высоком разрешении, которую ровер прислал на Землю. Сразу после посадки ее сделали камеры, установленные на нижней части аппарата. Фото: NASA/JPL-CALTECH



На этом снимке, сделанном Марсианским разведывательным спутником, видна точка, на которой «Персеверанс» опустился на поверхность Марса. По обеим сторонам ровера есть яркие зоны — это грунт, выжженный двигателями аппарата при посадке. Фото: NASA/JPL-CALTECH/UARIZONA



На ровере «Персеверанс» установлена научная аппаратура, которая собирает информацию о геологии Марса, атмосфере планеты и ее среде. Камера, которая сделала эту фотографию, находится на выдвижной мачте аппарата и помогает передвигаться по поверхности Марса. Фото: NASA/JPL-CALTECH



Так выглядит верхняя панель ровера, на которой расположены важные измерительные инструменты. В правой верхней части снимка виден прибор под названием PIXL (рентгеновский спектрометр для изучения химического состава пород). Фото: NASA/JPL-CALTECH



PIXL также оснащен камерой, которая может крупным планом фотографировать марсианские камни и поверхность планеты. Впрочем, этот снимок сделал не PIXL, а правая навигационная камера ровера. Фото: NASA/JPL-CALTECH



Это первая круговая панорама, присланная двумя камерами Mastcam-Z, которые установлены на мачте «Персеверанс» и способны менять фокусное расстояние. Снимок был составлен учеными НАСА из 142 кадров, сделанных на Марсе. Фото: NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSSS



Одна из фотографий, которую использовали для панорамы, на ней видна изъеденная ветром марсианская скала. Снимок показывает, как много деталей можно заметить на новых снимках с Марса. Это изображение ученые прозвали «морской котик в заливе» — по понятным причинам. Фото: NASA/JPL-CALTECH/ASU/MSS



Еще одна фотография из марсианской панорамы, на которой виден гребень кратера Езеро. Длина гребня составляет несколько километров.



Эта фотография была сделана «левым глазом» пары камер Mastcam-Z. Обе камеры направлены в одном направлении и позволяют создавать стереоизображения.



Еще один снимок поверхности Марса, сделанный той же камерой. Посетители сайта НАСА назвали его «фотографией недели» в течение второй недели работы «Персеверанс».



На этой фотографии одна из камер Mastcam-Z сосредоточилась на древней дельте в кратере Езеро. Предполагается, что это возвышение появилось из-за эрозии почвы. Изучение слоев отложений в дельте — одна из главных задач ровера «Персеверанс» в поисках следов



Самый первый снимок, сделанный на Марсе. Это момент посадки «Персеверанс» на Красную планету, марсоход спускается на трех нейлоновых тросах, он соединен кабелем с посадочным модулем.



Еще одна фотография, сделанная во время спуска на Марс. Парашют раскрылся в момент, когда аппарат находится на высоте 11 километров над поверхностью.



Так выглядела поверхность Марса за несколько секунд до посадки «Персеверанс». На фотографии видны потоки марсианской пыли, которые раздувают в стороны выхлопные газы спускаемого аппарата.



Снимок кратера Езеро, сделанный во время спуска на Марс. «Персеверанс» оказался в районе, расположенном слева от кратера (в центре фотографии). Справа видны следы древней дельты, которую, как предполагают ученые, сформировала река, впадавшая в озеро на месте кратера Езеро. Образцы почвы и камней, взятые в кратере, будут помещены в капсулы, которые в будущем планируется доставить на Землю. Фото: NASA/JPL-CALTECH