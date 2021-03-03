У Федора Бондарчука родился сын

Источник материала: Tut.by

53-летний российский актер, продюсер и кинорежиссер Федор Бондарчук и 32-летняя актриса Паулина Андреева стали родителями. У них родился сын Иван. Новоиспеченная мать рассказала об этом 3 марта в своем Instagram.





Слухи о беременности Паулины ходили уже давно. Однако сам факт и округлившийся живот актрисе удалось скрыть от публики. Мероприятия она в последнее время не посещала, а в МХТ ее начали подменять другие актрисы.

Бондарчук и Андреева в отношениях с 2015 года, в официальном браке — с 2019 года. У Паулины это первый ребенок, у Федора — третий. От брака со Светланой Бондарчук у режиссера есть 27-летний сын Сергей и 17-летняя дочь Варвара.