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Ирина Шейк объяснила, почему не хочет говорить о Брэдли Купере

03.03.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк крайне редко откровенничает с журналистами о своей личной жизни, в том числе о Брэдли Купере. В новом интервью, которое появилось на сайте журнала Elle, модель пояснила, почему избегает этой темы.


— Мои прошлые отношения — это что-то, что принадлежит мне, и это личное. Это просто часть моего внутреннего мира, которую я не хочу отдавать, — объяснила Ирина свою скрытность.

Несмотря на свой принцип, Шейк все-таки обмолвилась о совместном воспитании дочери Леи с Брэдли Купером и сделала комплимент своему бывшему возлюбленному.

Ирина Шейк с апреля 2015 года состояла в отношениях с актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

— Брэдли — самый замечательный папа! Я никогда не понимала термина «совместная опека». Когда я со своей дочерью, я на 100% мама, а когда она со своим папой, то он на 100% ее папа. Совместная опека — это просто быть родителем, — прокомментировала Ирина вопрос о совместном воспитании дочери.

Модель также призналась, что не следит за публикациями о себе в таблоидах, где часто любят вспоминать ее роман с голливудским актером.

— Я не читаю, что там публикуют. Честно говоря, я слишком занята воспитанием ребенка. Если они хотят писать статьи обо мне, то они делают свою работу. Я сосредоточена на своей жизни и своих друзьях. Остальное — просто шум, — сказала Шейк.

 
 
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«Мои прошлые отношения - это что-то, что принадлежит мне, и это личное».
 
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