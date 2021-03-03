Несколько раз ударил человека в куртке с госсимволикой. В Минске судят 33-летнего мужчину (видео)

Источник материала: Onliner

Минчанин Геннадий Полонский под стражей с 25 ноября. Сегодня в суде Московского района Минска его судят по ч. 1 ст. 339 УК («Хулиганство»). Согласно обвинению, мужчина был пьян и нанес несколько ударов человеку, который ехал в автобусе в куртке с государственной символикой.

На заседание пришли родственники обвиняемого — у него дома остались трое несовершеннолетних детей. Последний родился в июле 2020 года.

Геннадий до заключения под стражу был подсобным рабочим, ранее привлекался к уголовной ответственности. Из недавнего — по ст. 400 УК («Заведомо ложный донос о совершении преступления»), в 2020 году получил отсрочку наказания на год. В 2016 году — по ст. 341 УК («Осквернение сооружений и порча имущества»), также была судимость в 2009-м.





Суд решает рассматривать дело без потерпевшего: тот не пришел. Прокурор зачитывает обвинение. Согласно ему, 25 ноября прошлого года около семи часов вечера он ехал в 69-м автобусе, в состоянии алкогольного опьянения применил насилие к человеку, на котором была куртка с официальным гербом.

— Стал публично высказывать неуважение к госсимволике, — продолжает гособвинитель. Несколько раз в обвинении звучит описание «особо циничным образом».

Прокурор говорит, что Геннадий нанес потерпевшему несколько ударов в руку, в спину и бедро. Судья спросила, признает ли Полонский вину.

— Да, признаю, — сказал обвиняемый.

Свидетелем в суде выступает его жена Ольга. Первый вопрос, употребляет ли Геннадий алкогольные напитки.

— Очень-очень редко, — отвечает его супруга на вопрос прокурора. Женщина говорит, что дома он никогда не говорил плохо о госсимволике. — Ни на митинги не ходил, никуда. <...> Разговоров о политической обстановке у нас в семье не было — как есть, так есть. Я ему сразу сказала на митинги не ходить — у нас все же дети маленькие. Он сказал: «Да-да, я что, дурак, что ли?»

Ольга характеризует своего супруга только с хорошей стороны: не злоупотребляет алкоголем, любит детей, приносит деньги в семью. Подробности о произошедшем с ее мужем она узнала с государственных телеканалов.





Второй свидетель — очевидец происходящего. Он был на остановке и видел, как молодой человек избивал мужчину в куртке с государственным гербом Беларуси. Свидетель вмешался и удерживал обвиняемого. Говорит, что от него не пахло алкоголем. Мужчина вспоминает, что потерпевший действовал «тоже агрессивно», хотел в ответ замахнуться на Геннадия, но его приостановили.

— Он спрашивал у потерпевшего про куртку: «Почему ты ее надел? Сними ее!» В целом он выражался точно не русским литературным языком, — уточнил свидетель.

Следующий свидетель — сотрудник патрульно-постовой службы, он поехал с напарником на вызов и задерживал Геннадия. Милиционер говорит, что обвиняемый был возбужденный и у него изо рта пахло алкоголем. Сопротивления он не оказывал.

Водитель того самого автобуса ничего не видел, кроме человека в яркой зеленой куртке, — говорит, что открыл двери, выпустил людей и поехал дальше. Он сам не просматривал записей из автобуса, все увидел по телевизору.

(будет дополнено)