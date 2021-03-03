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Появилась новая информация о первом смартфоне Xiaomi с гибким экраном
Смартфон по форм-фактору будет схож с Samsung Galaxy Fold: в сложенном виде пользователю доступен обычный экран с диагональю 6,38 дюйма, а если раскрыть смартфон как книжку — получите огромный дисплей, по габаритам схожий с компактными планшетами.
Гибкий экран будет безрамочным: для видеозвонков в раскрытом режиме планируется использовать камеру, которая въезжает в корпус.
Точная дата премьеры Xiaomi Mi MIX 4 Pro Max пока что не названа.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Xiaomi, как утверждают источники, в этом году представит свой первый смартфон с гибким экраном. Им должна стать модель из подзабытой линейки Mi MIX. Теперь техноблогер...
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