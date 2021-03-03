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Появилась новая информация о первом смартфоне Xiaomi с гибким экраном

03.03.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi, как утверждают источники, в этом году представит свой первый смартфон с гибким экраном. Им должна стать модель из подзабытой линейки Mi MIX. Теперь техноблогер Росс Янг сообщил, что стало известно название смартфона — Mi MIX 4 Pro Max.

Смартфон по форм-фактору будет схож с Samsung Galaxy Fold: в сложенном виде пользователю доступен обычный экран с диагональю 6,38 дюйма, а если раскрыть смартфон как книжку — получите огромный дисплей, по габаритам схожий с компактными планшетами.

Гибкий экран будет безрамочным: для видеозвонков в раскрытом режиме планируется использовать камеру, которая въезжает в корпус.

Точная дата премьеры Xiaomi Mi MIX 4 Pro Max пока что не названа.

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Xiaomi, как утверждают источники, в этом году представит свой первый смартфон с гибким экраном. Им должна стать модель из подзабытой линейки Mi MIX. Теперь техноблогер...
 
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