Источник материала: Хартия'97

Крепостная скрепа Борис Соколов, «Грани»

3.03.2021, 15:32

Борис Соколов

Россию ожидают новые революционные катаклизмы.

Отмена крепостного права в России 3 марта 1861 года по праву считается одним из величайших событий российской истории. Это было начало эпохи "Великих реформ" Александра II, призванных расширить пространство свободы. Однако ликвидации крепостной зависимости, равно как и судебной и земской реформ, оказалось недостаточно, чтобы поставить Россию на европейский путь развития. Всего лишь через полвека с небольшим в стране установилась столь жестокая диктатура, по сравнению с которой самодержавие могло показаться царством свободы.

Одна из причин того, что освобождение крестьян так и не принесло свободы народу, заключается в том, что крепостное право в России было гораздо более жестоким, чем в странах Западной Европы. Но, возможно, еще более важным различием было то, что на Западе даже во времена крепостного права существовали оазисы в виде свободных городов. В России такого оазиса не было: со времен Петра I существовала подушная подать, которая столь же надежно прикрепляла основную массу горожан к городской общине, как крепостное право прикрепляло крестьян к помещичьей земле.

При освобождении от крепостной зависимости крестьяне были ограблены, получив земли даже меньше, чем они фактически имели в своем распоряжении до реформы, и вплоть до 1907 года оставались по сути прикрепленными к сельским общинам. Но еще более важным фактором в исторической перспективе оказалось то, что в нашей стране по сравнению с Западом всегда существовал большой дефицит подлинно свободомыслящих людей. Подавляющая часть российского населения так никогда и не избавилась от привычки смотреть на начальство снизу вверх. И вместо того чтобы попытаться тем или иным образом его сменить, люди привыкли приспосабливаться к начальственным экспериментам, какими бы дикими те ни казались.

В XX веке в России были две попытки кардинальной смены начальства революционным путем - в 1917 и в 1991 году. Однако все свелось лишь к смене лиц у власти, но не к отмене жесткой авторитарной модели правления, которая после 1917 года вообще превратилась в тоталитарную и оставалось таковой вплоть до середины 1980-х годов. Периоды относительной свободы при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине смотрятся как редкие счастливые исключения.

Крепостничество никуда не делось и в наши дни. Правление Владимира Путина принесло настоящий неофеодализм в его классической форме, а по уровню несвободы отбросило страну во времена Сталина и дореформенной России XIX века. Социальная мобильность населения сейчас определяется почти исключительно степенью близости к власти. Судебная система страны превратилась в пародию на независимый и состязательный суд, а законы применяются избирательно.

Право частной собственности, формально сохранившись, по сути превратилась в фикцию. Государство на практике имеет все возможности отнять у своих граждан любую собственность, будь то крупная компания, участок земли или квартира, причем за символическую компенсацию или вовсе без компенсации, благодаря послушным судам. Успешный бизнес можно вести, только если ты связан с начальством соответствующего уровня (в случае бизнеса в особо крупных размерах необходима связь с Путиным и олигархами его клана, причем рентабельность бизнеса никого не волнует, так как ведется он исключительно на государственные средства).

Демократии как не было в России в 1861 году, так нет ее и 160 лет спустя. Нынешнюю Госдуму нельзя сравнивать не только с той Государственной Думой, что существовала до 1917 года, но даже с Земскими соборами XVII века. Она не представляет никого и не выражает ничьих мнений, кроме мнений начальства, заранее доведенных до депутатов сверху. Эта Дума давно уже не парламент, а Верховный Совет советского образца, где нет места для дискуссий.

В царской России, как известно, крепостным было запрещено жаловаться на своих помещиков. А также вплоть до 1917 года действовал закон, аналогичный римскому "закону об оскорблении величества", каравший за публичную критику императора и членов императорской фамилии. И точно так же в сегодняшней России любая критика несменяемого президента Владимира Путина карается по закону. А критика начальников рангом пониже, будь то министры, губернаторы или главы госкорпораций, фактически допускается только по инициативе вышестоящего начальства. Независимые антикоррупционные расследования власть старается пресечь на корню (к счастью, не всегда получается). Как и в советское время, безопасно можно критиковать только управдомов (сейчас - управляющие компании).

В царской России запрещена была какая-либо критика официального православия. В путинской же России из-под критики выведена официальная версия истории России, и особенно - история Второй мировой войны, превращенная в своего рода гражданскую религию. Построенное таким образом государство имеет своей целью максимально сузить пространство свободы и свести к минимуму число свободомыслящих людей в России.

Шансов на то, что вся существующая авторитарная конструкция власти, придавившая народ, будет демонтирована путем реформ, практически нет. А значит, Россию рано или поздно ожидают новые революционные катаклизмы. Но главное, чтобы в результате страна снова не вернулась на привычную стезю самовластья.

Борис Соколов, «Грани»

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