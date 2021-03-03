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Послы ЕС согласились продлить санкции против Януковича и его окружения

03.03.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Послы ЕС согласились продлить санкции против Януковича и его окружения

  • 3.03.2021, 15:23
Послы ЕС согласились продлить санкции против Януковича и его окружения
Виктор Янукович
ФОТО: REUTERS

Нынешние ограничения действуют до 6 марта.

Европейский союз продлит санкции в отношении 177 человек, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Санкции продлят в том числе для экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, пишет сайт «Гордон».

«Отдельным решением продлили санкции в отношении [экс-президента Украины Виктора] Януковича и еще семи человек», – отметил он.

По информации Йозвяка, с бывшего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника санкции сняли.

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2021 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

В списке остаются экс-президент и семь его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Клименко, Курченко.

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