Источник материала: Хартия'97

Ученые открыли самую большую светящуюся акулу 3.03.2021, 15:04

Никогда раньше биологи не наблюдали этого явления у таких крупных позвоночных.

Морские биологи из Бельгии и Новой Зеландии впервые зафиксировали биолюминесценцию у черной акулы, обитающей в глубоководной зоне у берегов Новой Зеландии. Никогда раньше ученые не наблюдали свечение у таких крупных позвоночных. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science .

Исследователи из Католического университета Лувена в Бельгии и Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии обнаружили биолюминесценцию у трех видов глубоководных акул, пойманных во время рыбного промысла на возвышенности Чатем у восточного побережья Новой Зеландии в январе 2020 года — светящегося этмоптеруса Etmopterus lucifer, южной светящейся акулы Etmopterus granulosus и черной акулы Dalatias licha.

Биолюминесценция — производство видимого света в результате химической реакции живыми организмами — широко распространенное явление среди мелких морских обитателей, но это первый случай, когда оно было задокументировано у такого крупного вида, как черная акула, или далатия.

Ее размер достигает 180 сантиметров, и теперь это самый крупный представитель люминесцентных позвоночных, известный ученым. Ранее считалось, что биолюминесценция характерна только для ее более мелких собратьев — светящихся акул, максимальная длина которых достигает 42 сантиметра. Поэтому исследователи назвали далатию "гигантской светящейся акулой".

Тот факт, что до этого у черной акулы не наблюдали свечение, авторы объясняют тем, что глубоководные акулы кажутся темными, когда на них смотрят сверху, а люминесцентные участки у нее расположены вдоль брюха, боков и на спинном плавнике.

Авторы пока не могут объяснить, какую функцию выполняет свечение у черной акулы. Чаще всего биолюминесценция нужна для отпугивания хищников, но у Dalatias licha нет естественных врагов. Это мощные хищники, обитающие в мезопелагической, или "сумеречной" зоне океана, на глубине 200–1000 метров, ниже которой солнечный свет не проникает. Их рацион составляют костистые рыбы, мелкие акулы и скаты, а также головоногие и ракообразные. Они широко распространены по всему миру в тропических и теплых умеренных водах.

Этот вид акул считается одним из самых медленных. Но, как показали наблюдения, его представители способны совершать быстрые рывки и хватать проплывающих рыб. Возможно, считают ученые, свечение помогает хищнику незаметно подкрадываться к добыче: если смотреть снизу, подсвеченное брюхо сливается с более светлой водой.

Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, ученые намерены продолжить наблюдения за далатией.

"Учитывая обширность морских глубин и наличие светящихся организмов в этой зоне, становится все более очевидным, что получение света на глубине должно играть важную роль в структурировании самой большой экосистемы на нашей планете", — пишут исследователи.

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