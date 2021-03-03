Источник материала: Хартия'97

«Половину времени машина провела на СТО»: исповедь владелицы Geely 2 3.03.2021, 14:58

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Автомобиль все время «ищет» дорогу.

В прошлом году СМИ неоднократно рассказывали о белорусах, которые столкнулись с проблемами после покупки Geely. Среди прочих неисправностей в двух случаях владельцы называли ощутимый увод автомобиля вправо, не пропадавший даже после проведения процедуры развал-схождения. Cегодняшняя героиня — Виктория. Она тоже знакома с подобным нюансом, о чем согласилась поделиться с читателями av.by .

«На сервисе несколько раз делали развал-схождение, но машина упрямо ищет свою дорогу»

В конце ноября 2020 года Виктория стала обладательницей новенького Geely Emgrand X7. Девушка признается, что откладывать деньги на автомобиль не было времени, а вот заполучить кроссовер здесь и сейчас желание имелось. Именно поэтому белоруска оформила покупку в кредит, после чего сразу же приступила к эксплуатации авто. Из соображений практичности для машины она заказала лишь самые необходимые «допы»: коврики, решетку на радиатор и брызговики.





— Когда мы впервые осматривали автомобиль и определились, что приобретаем именно его, на улице уже заканчивался ноябрь, а нужный нам Emgrand X7 у дилера ООО «Атлант-М» был «обут» в летнюю резину. Пришлось там же купить не самые бюджетные шины Nokian, которые сразу же отправились на фирменный шиномонтаж. Было это 23 ноября, — вспоминает собеседница. — Спустя два дня (после «переобувки» и балансировки колес) нам вернули кроссовер, но, проехав пару километров, я тотчас же почувствовала, что машину тянет вправо.





Поначалу Виктория успокаивала себя: мол, так кажется с непривычки — все-таки новый автомобиль! Вот только с каждым днем эксплуатации закрывать глаза на существующую проблему и находить ей оправдания становилось все сложнее. Уже 6 декабря владелица в первый раз обратилась к дилеру, отразив в заказ-наряде суть своего недовольства.





— Кто же знал, что первое обращение окажется началом регулярных визитов на сервис! 6 декабря я отдала дилеру машину для проведения процедуры развал-схождения при пробеге 1 200 км, — перебирает в руках бумаги наша героиня. — Специалисты по документам провели ее, но никаких изменений за рулем я не ощутила.





Следующая встреча с работниками «Атлант-М» у владелицы кроссовера Geely состоялась 23 декабря на пробеге 1 495 км. В этот раз манипуляций с автомобилем было больше: проверили углы установки колес и их ротацию, а также провели очередную процедуру развал-схождения. По словам Виктории, согласно заказ-нарядам изменения должны были произойти! Но по факту этого не случилось...





— Когда я стала настаивать на том, что проблема не исчезла, на фирменной станции начали пенять на зимнюю резину, будто это шины Nokian виновник всех моих бед! Но раз зимние покрышки приобретались здесь же (как и сама машина), пусть решают, — подумала девушка. — 10 января пришлось снова отдать авто «официалам», чтобы те отправили перебортировать шины своим поставщикам. И вот в очередной раз нам возвращают «Эмгранд» со словами, мол, теперь-то точно должно стать лучше.





Однако и после третьего обращения отличий в поведении кроссовера Виктория не нашла. Со все тем же нерешенным вопросом она приехала на сервис ООО «Атлант-М» в четвертый раз. Специалисты согласились заменить по гарантии передние шины, правда, сроки, казалось бы, несложной процедуры белоруску не обрадовали. Отдала Geely Emgrand X7 дилеру она 19 января, забрать же автомобиль ее пригласили только 6 февраля.





Как подчеркивает владелица, почти три недели работы сотрудников центра ушло на проведение развал-схождения, балансировку колес и замену передних шин.





— Замечу, что после последних манипуляций кроссовер действительно стал держать дорогу лучше, но все равно после 60 км/ч приходится активно подруливать, так как прямолинейность движения напрочь отсутствует. К тому же рулевое колесо стоит криво — это тоже еще предстоит устранить. Во время обращений нас раз за разом убеждали, что все «Эмгранды» так себя ведут (тестовые в том числе), мол, это норма — смиритесь, — с досадой говорит хозяйка машины. — Для собственного спокойствия я обратилась к знакомому автомеханику, который осмотрел мой Geely, сделал пробный заезд и признал, что авто действительно «ищет» дорогу.

«Из трех месяцев владения половину машина провела на СТО»

Сейчас Виктория планирует оформлять претензию, с которой хочет добиться одного — устранения неисправности на личном автомобиле. К тому же постоянно оставаться без машины — неважно, на несколько дней или недель — минчанке накладно и жутко неудобно. Не для того она ее покупала.





— Вариант возврата автомобиля мы не рассматриваем, потому что оформить другую машину в кредит сейчас не представляется возможным, — делится мыслями обладательница Emgrand X7. — К тому же других недовольств, касающихся работы автомобиля, у меня нет, разве что скоропостижно облез лак с дверной ручки. Но если эти недостатки устранятся, буду и дальше ездить. А пока получается, что из трех месяцев владения Geely половину времени кроссовер провел на СТО.

Уже после интервью Виктория подъехала на независимую СТО с просьбой произвести замеры углов развал-схождения.

— Мастер сказал, что по показателям все в норме, геометрия подвески в порядке. Однако, предварительно проехав на авто, он подтвердил, что проблема увода в сторону все-таки присутствует. Почему — там затруднились ответить. Посоветовали для начала окончательно исключить фактор влияния зимних шин: дождаться «переобувки» на летние покрышки и посмотреть, как себя будет вести машина на скорости.

Увод в сторону Geely Emgrand X7: такое уже было

Когда девушка обратилась в редакцию издания, мы сразу же вспомнили две похожие истории владельцев Geely, опубликованные ранее. Обе они — все о той же модели. В первой минчанка Ольга пережила настоящую эпопею с постоянными ремонтами и неполадками, в числе которых тоже был увод кроссовера вправо. Во второй — белорус Игорь столкнулся с перечнем проблем в работе КПП, нюансами по кузову, а также с нарушенными углами развал-схождения.

На момент публикации герои историй готовились к подаче исковых заявлений в адрес дилеров для возврата средств или замены некачественного автомобиля. Журналисты узнали, чем завершилась их борьба за справедливость.





— На текущий момент я полностью довольна машиной, потому что все неисправности мне устранили, — ответила Ольга по телефону. — Если честно, я совсем не ожидала, что моя непростая ситуация так благополучно завершится!





Очередной проблемный Geely: «Если не заменят машину — пойду в суд»

Игорь, в свою очередь, признался, что сейчас идут суды с дилером, поэтому раскрывать подробности он не рискует. Мужчина лишь намекнул: возможно, судебные тяжбы разрешатся уже в марте.

Позиция дилера ООО «Атлант-М Боровая»

В обязательном порядке журналисты сформулировали наиболее острые вопросы, связанные с историей владения Geely Викторией, и направили запрос в ООО «Атлант-М»:

С чем, по мнению специалистов дилера, может быть связан увод автомобиля при движении?

Допускается ли заводом-изготовителем подобное поведение машины при движении?

В течение 2020 года к нам также обращались владельцы других автомобилей модели Geely Emgrand X7, рассказывая о похожей проблеме. Можно ли назвать ее массовой? Как на это реагируют дилер и завод-изготовитель?

Вскоре изданию прислали официальный ответ, который оно опубликовало без сокращений.





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