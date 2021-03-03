|
В Солигорске членов стачкома "Беларуськалия" и ряд других активистов приговорили к арестам и штрафам
Источник материала: Навiны
Суд Солигорского района вынес решения в отношении восьми членов стачкома "Беларуськалия" и других активистов, задержанных во время прогулки 28 февраля.
Как сообщает
Процессы вели судьи Юрий Блоцкий, Валерий Рябой и Алеся Середенко.
В результате активистки Ольга Гундер, Елена Бордич и Наталья Кравченко получили штрафы в 60 базовых величин каждая (1.740 рублей), Надежда Осипян — 45 б. в. (1.305 рублей), Ольга Кононович — 80 б. в. (2.320 рублей).
Андрею Могилевцу и Антону Демкову суд назначил административный арест на 15 суток, Никите Колодкину — на 30 суток.
Константин Детеев после задержания находится в больнице.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Солигорске членов стачкома "Беларуськалия" и ряд других активистов приговорили к арестам и штрафам
Суд Солигорского района вынес решения в отношении восьми членов стачкома "Беларуськалия" и других активистов, задержанных во время прогулки 28 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)