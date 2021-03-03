ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключённый: Я, бывший боец спецназа, хотел защитить простых людей

03.03.2021 15:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В среду, 3 марта, в Мозыре политзаключенного Руслана Парфенова осудили на 5 лет колонии усиленного режима.

Политзаключённый: Я, бывший боец спецназа, хотел защитить простых людей
1 из 4
Суд признал его виновным в "участии в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Судья — Анатолий Стрельченко, сообщает palesse.press.

Парфенов — член инициативной группы Светланы Тихановской в Мозыре. Его задержали еще до президентских выборов, приговорили к административному аресту. Затем завели уголовное дело, перевели в СИЗО № 1 в Минск

В вину Руслану Парфенову вменяли изготовление металлических "ежей" для остановки транспорта силовиков.

Суд почему-то проходил в закрытом режиме. 

Родственников и близких пустили только на оглашение приговора. Правда, с задержкой. Выяснилось, что пока десятки человек стояли под дверью, политзаключенный говорил последнее слово.
#1#
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 3 марта, в Мозыре политзаключенного Руслана Парфенова осудили на 5 лет колонии усиленного режима.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Федора Бондарчука родился сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by