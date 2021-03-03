Брестский облисполком: аккумуляторный завод экологически безопасен

По его словам, проводился целый ряд мероприятий по мониторингу и контролю на всех этапах строительства и ввода предприятия в эксплуатацию, для чего был задействован целый ряд специальных служб.





Нормативы выбросов на контроле

"На основании строительного проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, 14 апреля 2020 года было выдано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух", – напомнил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович.





В данном решении предусмотрены нормативы, где прописаны допустимые выбросы для стационарных источников и как могут осуществляться выбросы. Само решение выдано на время проведения пусконаладочных работ, которые продлятся до выхода на проектную мощность.





Местные власти заверили, что соблюдение нормативов, установленных для аккумуляторного завода под Брестом, постоянно контролируется.





"В период с октября 2020 года по март 2021 года проведено 146 отборов проб и измерений. Превышений установленных нормативов выбросов ни по свинцу, ни по серной кислоте не выявлено. В большинстве случаев показатели оказались в разы меньше допустимых", – утверждает пресс-служба Брестского облисполкома.





Аккумуляторный завод экологически безопасен

Республиканский центр государственной экологической экспертизы 17 февраля выдал заключение о соответствии объекта требованиям экологической безопасности.





Как утверждают местные власти, на сегодняшний день концентрации загрязняющих веществ от аккумуляторного завода под Брестом соответствуют выданному разрешению.





Главный государственный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева рассказала, что со 2 полугодия 2018 года проводится лабораторный контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.





"За 2018-2019 годы было отобрано 7539 проб атмосферного воздуха, превышений гигиенических нормативов не установлено", – особо отметила она.