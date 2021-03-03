Беларусбанк начал выдавать потребительские кредиты. Под какие ставки и на каких условиях

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк возобновил выдачу потребительских кредитов. К примеру, процентная ставка по кредиту, который не привязан к магазинам-партнерам, первые два месяца будет 14,69% годовых, а потом — от 24 до 25%. Если оформлять кредит дистанционно, то ставка будет ниже, чем через банковское отделение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Потребительский кредит на общих условиях

По потребительскому кредиту, которым можно расплатиться в любом магазине, а не только в партнерских, первые два месяца ставка составит 14,69% (ставка рефинансирования + абсолютное значение). С третьего месяца ставка составит 24% по кредитам, которые оформили дистанционно (через сайт, М-банкинг, контакт-центр, инфокиоск), и 25% для тех, которые взяли через банковские отделения. Срок кредитования — до 5 лет.

Предусмотрено оформление кредита без предоставления справки о доходах. Но в таком случае размер кредита будут рассчитывать исходя из среднемесячного чистого дохода до 20 базовых величин (исключение — кредит с принятием в обеспечение страхования риска невозврата).

При этом максимальная сумма кредита зависит от способа обеспечения — под поручительство или под неустойку. При первом варианте — в пределах платежеспособности кредитополучателя, в во втором — до 200 базовых величин (на сегодня это 5800 рублей). Индивидуальном предпринимателям в любом случае не дадут кредит больше 200 базовых.

Если выбрать вариант с кредитом под поручительство, то за специальную справку нужно будет заплатить 30 рублей. А если брать кредит под неустойку, то при несвоевременных платежах предусмотрены штрафные санкции.

Этот кредит могут предоставить на кредитную банковскую карточку, безналичным перечислением на счета третьих лиц, а также безналичным единовременным перечислением на расчетный счет кредитополучателя, доступ к которому обеспечен при использовании дебетовой карточки.

На какую суму кредита можно рассчитывать при зарплате в 1000 рублей и какими будут платежи

При зарплате в 1000 рублей максимальная сумма кредита составит около 10,8 тысячи рублей. При условии, что нет незакрытых других кредитов. Если подавать заявку дистанционно под 24% годовых, то ежемесячный платеж составит порядка 400 рублей, а общая сумма переплат за 5 лет составит около 6,5 тысячи рублей.

Партнерские потребительские кредиты

В Беларусбанке также доступны два потребительских кредита. По кредиту для приобретения товаров белорусских производителей «Партнер Оптимальный» банк сохранил процентную ставку на уровне ставки рефинансирования, увеличенной на 3,5 процентных пункта. На сегодня это 11,25% годовых.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться кредитом «Партнер Online» сроком на 6, 9, 12 месяцев c уплатной процентов в размере 4% — 11% годовых для приобретения товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка.