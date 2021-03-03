У берегов Новой Зеландии найдены светящиеся акулы

Источник материала: Tut.by

Три вида глубоководных акул, обнаруженных у берегов Новой Зеландии, способны светиться в темноте.



Фото: MALLEFET, STEVENS AND DUCHATELET

Особи были отловлены в акватории Чатем-райз к востоку от Новой Зеландии в январе прошлого года, но результаты исследования опубликованы только сейчас.

Одна из них, черная пряморотая акула, достигает длины 1,8 метра, а размер двух видов более мелких акул отряда катранообразных, которые, как оказалось, тоже могут люминесцировать, не превышает 50−60 см.

Все они давно известны ученым, но об их способности светиться морские биологи узнали впервые.

Черная пряморотая акула после новозеландской находки стала крупнейшим известным науке на сегодняшний день светящимся позвоночным.

Многие морские организмы и насекомые излучают свет, но у акул это свойство ранее не наблюдалось.

Тысячи фотофоров — светящихся клеток — находятся в коже подбрюшья акул.

Все три вида обитают в так называемой сумеречной зоне океана, которая находится на глубине от 200 до 1000 метров (максимальная глубина, куда проникают рассеянные лучи солнца). Укрыться там негде.

По мнению ученых, легкое свечение брюха помогает акулам визуально сливаться с водой и оставаться незамеченными для более крупных хищников, проплывающих глубже.

«Биолюминесценция — красочное, хотя и достаточно необычное явление в океанских глубинах. Однако становится все более очевидно, что способность организмов светиться является существенным элементом этой крупнейшей биосистемы Земли», — говорится в статье, подготовленной группой ученых из Национального института водных и атмосферных исследований Новой Зеландии и Католического университета в Лувене, Бельгия.