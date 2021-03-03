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Компания, которая владела сетями Bigzz и «Копилка», ушла в ликвидацию
Источник материала: Onliner
Мы не раз писали о проблемах в магазинах сети Bigzz. Сначала с полок там пропали продукты, а потом один за другим они стали закрываться. По данным
По данным сервиса, решение о ликвидации юридического лица принял сам собственник. Пока больше информации по этому поводу нет. Как только мы сможем получить комментарий от компании, мы его опубликуем.
Как мы уже
В редакцию Onliner попало письмо, которое «Баниар» в сентябре направлял своим партнерам. В нем компания рассказывала о дальнейших планах. Кроме закрытия пяти магазинов, «Баниар» собиралась усовершенствовать работу оставшихся пяти магазинов Bigzz, а также «Копилки» по улице Лукьяновича, в Боровлянах и «Алкомаркета» по той же улице Лукьяновича.
Что же произошло дальше?
Сразу несколько читателей Onliner из сферы торговли поделились с нами информацией о том, что у компании большие долги и она не может расплатиться с поставщиками. Говорят, проблемы начались около года назад.
— Конкретно в той компании, где я работал, были трудности с получением правильной отчетности о проданных продуктах, а также мы по несколько месяцев не могли получить деньги за проданный товар, т. е. компания была должна и делала постоянную отсрочку по разным причинам, — сообщает наш читатель. — Многие из поставщиков перестали поставлять свои продукты в магазины Bigzz, потому что по уже проданным висели долги. Тогда ситуацию связывали с тем, что компания слишком быстро разрослась за счет кредитных денег и рост долгов перед поставщиками был вызван платежами по кредитам.
Наши читатели из сферы торговли делятся версией, что СООО «Баниар» вложило довольно много средств в свой объект в ТЦ Palazzo, на что пришлось брать кредит. Он же, собственно, и стал тем камнем, который потянул сеть в убытки. Мол, поэтому и повышались цены.
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Мы не раз писали о проблемах в магазинах сети Bigzz. Сначала с полок там пропали продукты, а потом один за другим они стали закрываться. По данным сервиса kartoteka.by, с 1...
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