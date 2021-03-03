Источник материала: UDF



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ОМОН







Фото: AP

«Алмаз»

Кадр из видео

СОБР

«Один из группы сотрудников СОБР незадолго до погрузки Романа в микроавтобус приподнял его, удерживая за ноги, и резко опустил на землю с соударением головой о плоскость».

ОСАМ

Предположительно бойцы ОСАМ. Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко Вместо борьбы с преступностью их бросили на расправу над мирными демонстрантами.

Отдельными поздравлениями в ролике отметились командиры ОМОНа, «Алмаза», СОБРа, ОСАМ, 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.Помимо последних двух об участии остальных в подавлении народных протестов сообщали с соцсетях и СМИ.напоминает, чем именно отметились эти спецподразделения, гордящиеся тем, что встали за защиту Лукашенко от общества, протестовавшего против фальсификации президентских выборов-2020.Международная правозащитная организация Human Rights Watch после опроса задержанных в августе прошлого года пришла к заключению, что значительную часть физического насилия со стороны ОМОНа и других правоохранительных органов следует квалифицировать как пытки.Сотрудники ОМОНа не щадили ни кого: ни женщин, ни подростков, ни людей в возрасте.По этим причина в Беларуси широко распространился красноречивый лозунг «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».Антитеррористическое спецподразделение МВД вместо борьбы с преступностью после 9 августа 2020 года бросили на расправу с мирными демонстрантами.Инициатива «Белорусский Народный Трибунал» и бывший боец «Алмаза»утверждают, что именно сотрудник этого спецподразделения виновен в убийствеу станции метро «Пушкинская».Другая резонансная история: предположительно сотрудник «Алмаза» беспричинно ранил в ногу резиновой пулей фотографа «Нашай Нівы», которая выполняла профессиональные обязанности.Сотрудники СОБРа отметились захватами протестующих не только во время уличных акций, но и на работе, у дома, в квартирах. Вместо борьбы с организованной преступностью спецназ внутренних войск атаковал жилища безоружных людей.По данным BYPOL вечером 11 ноября 2020 года, когдаполучил травмы приведшие к его скорой смерти, на «Площади перемен» находились сотрудники СОБРа.Также утверждается:Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ) — спецподразделение Госпрогранкомитета. Но, вероятно, ее также привлекли к борьбе против мирных граждан., восемь с половиной лет отдавший службе в органах пограничной службы, рассказывал СМИ, что сотрудники ОСАМ участвовали в разгоне протестов 10 августа у станции метро «Пушкинская».***Добавим в поздравлении Лукашенко с 23 февраля нет отдельных выступлений руководителей таких структур, как ГУБОПиК, войсковой части 3214, спецназа КГБ «Альфа» – но они также принимали участие в борьбе против мирных демонстрантов.До сих пор неизвестно ни одного случая, чтобы силовики, нарушившие закон во время протестов, понесли ответственность.