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Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко

03.03.2021 16:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко
Кадр из видео
Вечером 28 февраля телеграм-канал «Пул Первого», а затем и госСМИ опубликовали видео, где разные подразделения силовых ведомств поздравляют Александра Лукашенко с давно прошедшим 23 Февраля.

Отдельными поздравлениями в ролике отметились командиры ОМОНа, «Алмаза», СОБРа, ОСАМ, 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады и 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Помимо последних двух об участии остальных в подавлении народных протестов сообщали с соцсетях и СМИ.



UDF.BY напоминает, чем именно отметились эти спецподразделения, гордящиеся тем, что встали за защиту Лукашенко от общества, протестовавшего против фальсификации президентских выборов-2020.

ОМОН



Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко

Фото: AP

Международная правозащитная организация Human Rights Watch после опроса задержанных в августе прошлого года пришла к заключению, что значительную часть физического насилия со стороны ОМОНа и других правоохранительных органов следует квалифицировать как пытки.

Сотрудники ОМОНа не щадили ни кого: ни женщин, ни подростков, ни людей в возрасте.

По этим причина в Беларуси широко распространился красноречивый лозунг «Пошел вон, ты и твой ОМОН!».

«Алмаз»


Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко

Кадр из видео

Антитеррористическое спецподразделение МВД вместо борьбы с преступностью после 9 августа 2020 года бросили на расправу с мирными демонстрантами.

Инициатива «Белорусский Народный Трибунал» и бывший боец «Алмаза» Игорь Макар утверждают, что именно сотрудник этого спецподразделения виновен в убийстве Александра Тарайковского у станции метро «Пушкинская».

Другая резонансная история: предположительно сотрудник «Алмаза» беспричинно ранил в ногу резиновой пулей фотографа «Нашай Нівы» Наталью Лубневскую, которая выполняла профессиональные обязанности.

СОБР



Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко

Сотрудники СОБРа отметились захватами протестующих не только во время уличных акций, но и на работе, у дома, в квартирах. Вместо борьбы с организованной преступностью спецназ внутренних войск атаковал жилища безоружных людей.

По данным BYPOL вечером 11 ноября 2020 года, когда Роман Бондаренко получил травмы приведшие к его скорой смерти, на «Площади перемен» находились сотрудники СОБРа.

Также утверждается:

«Один из группы сотрудников СОБР незадолго до погрузки Романа в микроавтобус приподнял его, удерживая за ноги, и резко опустил на землю с соударением головой о плоскость».


ОСАМ


Чем отметились во время протестов спецподразделения, которые поздравили Лукашенко

Предположительно бойцы ОСАМ. Фото: TUT.BY

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ) — спецподразделение Госпрогранкомитета. Но, вероятно, ее также привлекли к борьбе против мирных граждан.


Евгений Троян, восемь с половиной лет отдавший службе в органах пограничной службы, рассказывал СМИ, что сотрудники ОСАМ участвовали в разгоне протестов 10 августа у станции метро «Пушкинская».

***

Добавим в поздравлении Лукашенко с 23 февраля нет отдельных выступлений руководителей таких структур, как ГУБОПиК, войсковой части 3214, спецназа КГБ «Альфа» – но они также принимали участие в борьбе против мирных демонстрантов.

До сих пор неизвестно ни одного случая, чтобы силовики, нарушившие закон во время протестов, понесли ответственность.
 
 
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Вместо борьбы с преступностью их бросили на расправу над мирными демонстрантами.
 
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