Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубль укрепляется, но это временное явление. Рассказываем, почему? Белорусский рубль послушно следует за своим восточным собратом.

Нефть дешевеет на фоне неуверенности в новой сделке ОПЕК+. Теоретически это должно было ударить по российскому рублю, и косвенно — по «белке». Однако что-то пошло не так.Дело в том, что российские активы демонстрируют положительную динамику. Аналитики уже говорят о том, что эти активы становятся одними из самых привлекательных на рынке. Вопрос, почему?Во-первых, инвесторы проявляют повышенный интерес к рисковым активам, а российские в этом списке — на одном из первых мест. Во-вторых, санкционная тема, похоже, начала вырождаться.Судите сами. Коллективные санкции США и ЕС введены против ряда российских силовиков. Например, против генпрокурора. Это выглядело бы не так нелепо, если бы не ещё один «улётный» пакет санкций США против РФ.Согласно нему, Штаты больше не будут поставлять в Россию вооружение, а вот сотрудничество в космической сфере сохранят. Звучит грозно. Но дело в том, что США ни разу не поставляли в РФ вооружение или военные технологии после окончания Второй мировой войны. Угрожать России непоставками американского оружия все равно, что пригрозить эскимосам — не продавать им снег.Поэтому все введенные санкции можно считать не более, чем красивой картинкой для СМИ. И рынки это чётко понимают.Плюс, доллар сегодня и сам чувствует себя неуверенно по отношению к остальным валютам.Как итог, 3 марта курс доллара на Московской бирже снизился на 1,0568 рубля, до 73,5187 RUB. Прогноз по российскому рублю остаётся тем же, что и в феврале — колебание в коридоре от 73 до 75 RUB.Белорусский рубль послушно следует за своим восточным собратом.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 марта 2021-го года выглядят следующим образом:- курс доллара рухнул на 0,0215 (-0,83%), до 2,6073 белорусского рубля;- курс евро ушел вверх на 0,0014 (+0,04%), до 3,1529 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0292 (+0,83%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5453 белорусского рубля, за сотню.