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Жириновский в гостях у Карач говорил о присоединении Беларуси к России
Источник материала: UDF
Ольга Карач и Владимир Жириновский. Кадр из видео
«Я очень рада, что Владимир Вольфович нашел время прийти пообщаться о белорусско-российских отношениях», — сказала Карач. Она отметила, что Жириновский — единственный из «российских политиков такого уровня» пришел 10 августа к белорусскому посольству в Москве. «Мы это заметили, мы это запомнили», — сказала Ольга Карач.
«Я считаю — только вхождение Беларуси в состав России шестью губерниями. Тогда все будет решено. Все вопросы культуры, языка сохраняются. Экономика будет бешено развиваться, цены будут внутренние российские, все вопросы Беларуси будут решены. Если продолжать сидеть на двух стульях, то это долго не протянется. Ты ешь хлеб русский, пьешь нефть и газ русские, а нигде с нами не проявил солидарность», — сказал Владимир Жириновский.
Ольга Карач даже не попыталась ничего ответить на слова лидера ЛДПР о присоединении к России. Ее же интересовало, как долго еще Кремль будет поддерживать Лукашенко.
Для справки
Ольга Карач — руководитель компании «Наш дом», родом из Витебска. Живет в эмиграции в Вильнюсе. Считает себя одним из лидеров оппозиции, ведет популярный ютуб-канал.
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Она с ним не спорила.
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