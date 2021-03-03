Источник материала: UDF



Ольга Карач и Владимир Жириновский. Кадр из видео

«Я очень рада, что Владимир Вольфович нашел время прийти пообщаться о белорусско-российских отношениях», — сказала Карач. Она отметила, что Жириновский — единственный из «российских политиков такого уровня» пришел 10 августа к белорусскому посольству в Москве. «Мы это заметили, мы это запомнили», — сказала Ольга Карач.

«Я считаю — только вхождение Беларуси в состав России шестью губерниями. Тогда все будет решено. Все вопросы культуры, языка сохраняются. Экономика будет бешено развиваться, цены будут внутренние российские, все вопросы Беларуси будут решены. Если продолжать сидеть на двух стульях, то это долго не протянется. Ты ешь хлеб русский, пьешь нефть и газ русские, а нигде с нами не проявил солидарность», — сказал Владимир Жириновский.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жириновский в гостях у Карач говорил о присоединении Беларуси к России Она с ним не спорила.