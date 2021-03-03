Источник материала: UDF



Пугачева восхитила фанов / фото instagram.com/maxgalkinru

«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» - подписал Максим свой снимок.







Пугачева и Галкин выглядят счастливыми / фото instagram.com/maxgalkinru

«Красивые», «Она вообще не стареет», «О, и Алла туда же - губы наколола», «Везет мумию на показ», - пишут в комментариях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аллу Пугачеву сравнили с мумией на свежем фото Некоторые пользователи сети считают, что Примадонна превратилась в мумию.

Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.В кадре улыбающийсясидит рядом в супругой, лицо которой спрятано под красной вуалью в горошек.И тут в комментариях понеслось: подписчики разделились на два лагеря - одни хвалят пару и осыпают ее комплиментами, другие же называют Примадонну «мумией», «Кощеем» и «бабулей».