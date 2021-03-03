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Аллу Пугачеву сравнили с мумией на свежем фото
Источник материала: UDF
Пугачева восхитила фанов / фото instagram.com/maxgalkinru
Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.
«Едем поздравить с днем рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!» - подписал Максим свой снимок.
В кадре улыбающийся Максим Галкин сидит рядом в супругой, лицо которой спрятано под красной вуалью в горошек.
И тут в комментариях понеслось: подписчики разделились на два лагеря - одни хвалят пару и осыпают ее комплиментами, другие же называют Примадонну «мумией», «Кощеем» и «бабулей».
Пугачева и Галкин выглядят счастливыми / фото instagram.com/maxgalkinru
«Красивые», «Она вообще не стареет», «О, и Алла туда же - губы наколола», «Везет мумию на показ», - пишут в комментариях.
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Некоторые пользователи сети считают, что Примадонна превратилась в мумию.
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