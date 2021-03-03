Источник материала: Хартия'97

В парке парламента Армении заварили ворота перед оппозиционным митингом 3.03.2021, 16:31

Парламент должен посетить премьер Пашинян.

Ворота парка парламента Армении в Ереване заварили перед митингом оппозиции. Об этом сообщает армянское издания Aysor .

Сегодня ожидается посещение парламента премьер-министром страны Николом Пашиняном, в 15:30 по минскому времени там начался «правительственный час». Также сегодня оппозиция намерена провести очередной митинг с требованием отставки премьер-министра. Акция состоится на перекрытом демонстрантами проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента.

В октябре 2018 года Пашинян объявил об открытии парка для всех граждан с 10:00 до 23:00. Раньше вход на территорию был запрещен.

Напомним, в начале этой недели толпа противников премьер-министра Армении ворвалась в 3-й корпус здания правительства страны в центре Еревана. В здании расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Они выкрикивали лозунги с требованием его отставки, а затем покинули здание.

Очередные акции протеста начались в Ереване после слов Пашиняна о российских «Искандерах». Он заявил, что поставленная техника была неисправна. 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Президент отказался это сделать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .