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В парке парламента Армении заварили ворота перед оппозиционным митингом

03.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В парке парламента Армении заварили ворота перед оппозиционным митингом

  • 3.03.2021, 16:31
В парке парламента Армении заварили ворота перед оппозиционным митингом

Парламент должен посетить премьер Пашинян.

Ворота парка парламента Армении в Ереване заварили перед митингом оппозиции. Об этом сообщает армянское издания Aysor.

Сегодня ожидается посещение парламента премьер-министром страны Николом Пашиняном, в 15:30 по минскому времени там начался «правительственный час». Также сегодня оппозиция намерена провести очередной митинг с требованием отставки премьер-министра. Акция состоится на перекрытом демонстрантами проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента.

В октябре 2018 года Пашинян объявил об открытии парка для всех граждан с 10:00 до 23:00. Раньше вход на территорию был запрещен.

Напомним, в начале этой недели толпа противников премьер-министра Армении ворвалась в 3-й корпус здания правительства страны в центре Еревана. В здании расположены офисы нескольких министерств. Оппозиционеры провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников ведомств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Они выкрикивали лозунги с требованием его отставки, а затем покинули здание.

Очередные акции протеста начались в Ереване после слов Пашиняна о российских «Искандерах». Он заявил, что поставленная техника была неисправна. 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Президент отказался это сделать.

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