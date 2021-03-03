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Медики назвали самые полезные для нервной системы продукты

03.03.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самые полезные для нервной системы продукты

  • 3.03.2021, 16:02
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Медики назвали самые полезные для нервной системы продукты

В них содержатся седативные вещества и «гормон радости».

Стрессы уже стали частью жизни каждого человека. Увы, но полностью исключить их нельзя, но помочь своему организму уменьшить их влияние на здоровье можно и даже нужно.

Медики рассказали, как же это сделать, пишет newsyou.info.

Чтобы справиться со стрессом, организму нужны:

витамины группы В – они успокаивают и укрепляют нервную систему,

кальций, калий, магний, йод, фосфор, цинк – улучшают передачу нервных импульсов и улучшают работу мозга на клеточном уровне,

стимуляторы образования гормонов радости – благотворно воздействуют на доли мозга, отвечающие за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм в целом, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 – они питают ткани мозга, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение главного мыслительного органа.

Какие продукты можно назвать «антистрессовыми»:

Помидоры – содержат фенилаланин, что останавливает распад гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Сельдерей – в нем содержатся вещества с седативным действием.⠀

Все виды капусты богаты витаминами и избавляют от нервной возбудимости. Морская капуста содержит много йода. Цветная капуста, брокколи, белокочанная – источник хорошего настроения.⠀

Молочные продукты с высоким содержанием магния и кальция помогают бороться с беспокойством.⠀

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Для снятия нервного напряжения рекомендуются продукты, богатые белком – блюда из морской рыбы, нежирные сорта мяса. Регулярное употребление семги понижает уровень адреналина.

Орехи содержат много витаминов и помогают вырабатывать серотонин.

Большое количество гормона радости содержится также в бананах.

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