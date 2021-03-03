Источник материала: Хартия'97

Патриарх любит спокойствие и анонимность: как рядом с дворцом Путина нашлась дача Кирилла 5 3.03.2021, 15:58

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Стоимость резиденции главы РПЦ в Геленджике — почти 300 миллионов долларов.

Журналисты издания Readovka обнаружили на побережье Черного моря рядом с Геленджиком резиденцию, владение которой приписывают патриарху Кириллу.

По данным журналистов, резиденция принадлежит Московской патриархии, а личной дачей патриарха она стала за 22 миллиарда рублей. Официально ее называют «духовным центром», но на деле туда приезжает только патриарх.

Один из авторов расследования – журналист Анастасия Милюкова рассказала «Настоящему Времени» , что известно об этом объекте и как реагируют на такой духовный центр местные жители.

— Стоимость этой святой резиденции 22 миллиарда рублей. Откуда эта цифра?

— Изначально мы получили документы на строительство духовного центра. Изначально стоимость этого духовного центра была 500 миллионов рублей, плюс-минус несколько тысяч. Соответственно, цена начала расти, участок начал расширяться и вырос до 22 миллиардов. Поэтому такая сумма. Это все тоже следует из документов, которые мы получили на руки.

— Если это духовный центр, проходят ли там какие-то богослужения?

— Нет, там еще ни разу не проходило ни одного богослужения, туда постоянно приезжает патриарх отдыхать. Более того, сам участок и близлежащую территорию – леса и все, что находится у дороги, – охраняют сотрудники ФСО, поэтому очень сложно там даже прогуляться. Это создает огромные проблемы для местных жителей, для туристов.

— То есть патриарх Кирилл туда приезжает несколько раз в год только ради отдыха?

— Да, он приезжает ради отдыха, ради этого выселяют из соседнего санатория людей – из комнат, которые смотрят на сам этот дворец. Более того, поскольку это юг России, там очень много кафе, и чтобы не было шумной музыки, как я понимаю, представители патриарха обходят эти кафе и предупреждают, чтобы не шумели. Патриарх любит спокойствие и анонимность.

— Вы говорите, что выселяют из соседнего санатория – это именно в тот момент, когда приезжает патриарх Кирилл?

— Да. Там есть санаторий «Голубая даль», в который приезжают больные дети – дети с ДЦП. Поскольку там лечебные места, номеров, я думаю, не так много, выселяют, чтобы не смотрели, как отдыхает патриарх.

— Что-либо известно о мнении местных людей? Я так понимаю, что те люди, которые там живут, часть из них, наверное, работает в этом дворце?

— Нет, из местных никто в этом дворце не работает, насколько мне известно. Мнение местных, конечно, известно – их это очень напрягает, потому что создает большие проблемы. Например, там есть кладбище, которое максимально близко прилегает к самому дворцу. Местные не могут пройти к этому кладбищу. Это кладбище очень старое, и до строительства этого дворца там была дорога, которая напрямую вела к этому кладбищу. Сейчас этой дороги нет, местным приходится обходить по оживленной трассе, которую они называют «дорогой смерти» – там однажды даже погиб молодой человек, который пошел на кладбище.

Более того, там закрыта и туристическая тропа, такая старинная туристическая тропа, которую строил местный казак. Поэтому, конечно, [местные] возмущаются, но они ничего не могут с этим поделать.

— В соседнем дворце, который связывают с Путиным, там есть и аквадискотека, и под землей ледовый дворец. А что есть такого во дворце у Кирилла, кроме того, что там захвачена часть кладбища?

— Там есть виноградники. Он еще и, судя по всему, любит пить вино собственного производства. Мы готовим продолжение этого расследования, у нас на руках есть документы, мы сейчас их проверяем, которые свидетельствуют о том, что во дворце патриарха так же богато, как и во дворце его соседа – во дворце Путина.

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