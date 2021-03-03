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Четырехдневная рабочая неделя становится все популярней в мире

03.03.2021 16:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Количество вакансий с предложением четырехдневной рабочей недели продолжает расти, а работодатели убеждаются в эффективности этой системы.

Четырехдневная рабочая неделя становится все популярней в мире

За последние три года в мире утроилось число вакансий с четырехдневной рабочей неделей. Их число возросло до 62 на 10 000. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на веб-сайт с вакансиями ZipRecruiter.

Отмечается, что эффективность сокращенной рабочей недели также подтверждают результаты исследований, которые проводил британский аналитический центр Autonomy.

«Четырехдневная неделя набирает обороты. Для подавляющего большинства фирм сокращение рабочего времени — вполне реальная цель», — говорит Уилл Стронге, директор по исследованиям Autonomy.

В свою очередь работодатели отмечают, что счастливые, заинтересованные и уравновешенные сотрудники выполняют работу гораздо лучше.

Напомним, четырехдневную рабочую пару лет назад тестировали компании в офисах по всему миру. Меньше работать стали в Германии, Новой Зеландии и Японии. Первые результаты подтвердили, что качество работы в таких условиях не снизилось, а наоборот — выросло.

В начале 2019 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе мировым компаниям посоветовали массово перейти на четырехдневную рабочую неделю.

 
 
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Количество вакансий с предложением четырехдневной рабочей недели продолжает расти, а работодатели убеждаются в эффективности этой системы.
 
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