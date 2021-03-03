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В Китае предсказали дефицит смартфонов

03.03.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае предсказали дефицит смартфонов

В Китае предсказали возможный дефицит на рынке смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Причиной дефицита может стать серьезная нехватка микрочипов, о которой рассказал руководитель Xiaomi Лу Вейбин. Как отметил бизнесмен, необходимых для производства смартфонов процессоров практически нет в наличии, что существенно затормаживает производство устройств. Кризисную ситуацию на рынке комплектующих подтвердил и анонимный представитель Realme. В частности, источник отметил, что запасы основных микросхем Qualcomm почти закончились.

Согласно данным инсайдеров, на которых ссылается издание, зачастую задержки с поставками микропроцессоров Qualcomm достигают 30 недель. При этом по ряду других комплектующих задержки могут достигать 33 недель.

Как отмечают тайваньские аналитики, дефицит комплектующих может сохраниться до конца 2021 года и даже затронуть 2022 год. Причиной дефицита аналитики назвали постепенный выход производства техники на допандемийный уровень. Кроме того, целый ряд производителей наращивает модельный ряд, выпускаемых ими устройств.

Аналитики отмечают, что дефицит может затронуть далеко не всех производителей, однако глобальные поставки устройств так или иначе сократятся до конца года.

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В Китае предсказали возможный дефицит на рынке смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome. Причиной дефицита может стать серьезная нехватка микрочипов, о...
 
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