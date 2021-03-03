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«Как пройти в библиотеку?»: фотоэкскурсия по Национальной библиотеке Республики Беларусь
Источник материала: ОНТ
Говорят, лучший подарок – это книга. А лучший способ провести свободный вечер – отправиться туда, где можно найти что почитать на любой вкус! Это Национальная Библиотека Республики Беларусь. Именно там хранится более 10 миллионов единиц книг, документов, журналов и других материалов, а также более 90 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются XIV–XV вв. Среди них собрание изданий белорусского первопечатника Франциска Скорины – 10 выпусков Библии, положивших начало белорусскому книгопечатанию.
Мы посетили Национальную библиотеку и прогулялись по читальным залам этого уникального места! Делимся с вами фото и видео.
Фото: Анастасия Штайда, ОНТ
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Говорят, лучший подарок – это книга. А лучший способ провести свободный вечер – отправиться туда, где можно найти что почитать на любой вкус! Это Национальная...
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