«Как пройти в библиотеку?»: фотоэкскурсия по Национальной библиотеке Республики Беларусь

Источник материала: ОНТ

Говорят, лучший подарок – это книга. А лучший способ провести свободный вечер – отправиться туда, где можно найти что почитать на любой вкус! Это Национальная Библиотека Республики Беларусь. Именно там хранится более 10 миллионов единиц книг, документов, журналов и других материалов, а также более 90 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются XIV–XV вв. Среди них собрание изданий белорусского первопечатника Франциска Скорины – 10 выпусков Библии, положивших начало белорусскому книгопечатанию.

Мы посетили Национальную библиотеку и прогулялись по читальным залам этого уникального места! Делимся с вами фото и видео.









Фото: Анастасия Штайда, ОНТ









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