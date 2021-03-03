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В Австралии осьминог примерил кепку и попал на видео
Источник материала: ОНТ
В Австралии дайвер и фотограф Джулз Кейси засняла на камеру осьминога, который пытался «примерить» кепку. Видео
Кейси во время заплыва увидела бейсбольную кепку. Женщина решила подобрать и после выбросить мусор. Но фотографа опередил осьминог.
В конце концов, пишет Джулз, осьминогу наскучило позировать с кепкой и он уплыл.
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В Австралии дайвер и фотограф Джулз Кейси засняла на камеру осьминога, который пытался «примерить» кепку. Видео было опубликовано в Instagram австралийки. Кейси во...
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