Александр Лукашенко объявил Благодарность известным промышленникам и работникам КГК

Источник материала: ОНТ

За многолетний труд и высокий профессионализм. Президент отметил работу известных промышленников и работников Комитета государственного контроля. Документ подписан сегодня.

Благодарности Главы государства удостоены директора нескольких крупных предприятий, ставших брендами нашей страны. Минский автомобильный и моторный заводы, Белорусский металлургический и витебский «Витязь». Отмечены также производители могилёвских лифтов и гомельских комбайнов. Не остался незамеченным и вклад в развитие промышленности профильного министра. К слову, Пётр Пархомчик долгое время руководил жодинским БелАЗом. За предупреждение и пресечение экономических правонарушений Благодарность Президента объявлена и ряду сотрудников Комитета госконтроля.

Также Александр Лукашенко направил поздравления с юбилеем Председателю правительства России. Михаилу Мишустину исполнилось 55 лет. В Беларуси высоко ценят личный вклад российского премьера в укрепление союзнических отношений, подчеркнул наш Президент.

Фото: БЕЛТА

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