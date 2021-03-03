В Гомеле столкнулись трактор и микроавтобус – пострадал годовалый ребенок

Источник материала: ОНТ

Гомеле столкнулись трактор и микроавтобус – пострадал годовалый ребенок" class="one-news__figure-img">

В Гомеле в аварии с микроавтобусом и трактором пострадал годовалый ребенок. Об этом информирует пресс-служба ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

62-летний мужчина за рулем трактора «Беларус» совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen под управлением 25-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.

В результате столкновения травмы получил находившийся в микроавтобусе «Фольксваген» годовалый ребенок. Его госпитализировали.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

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