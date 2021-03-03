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В Гомеле столкнулись трактор и микроавтобус – пострадал годовалый ребенок
Источник материала: ОНТГомеле столкнулись трактор и микроавтобус – пострадал годовалый ребенок" class="one-news__figure-img">
В Гомеле в аварии с микроавтобусом и трактором пострадал годовалый ребенок. Об этом
62-летний мужчина за рулем трактора «Беларус» совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen под управлением 25-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении.
В результате столкновения травмы получил находившийся в микроавтобусе «Фольксваген» годовалый ребенок. Его госпитализировали.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Гомеле в аварии с микроавтобусом и трактором пострадал годовалый ребенок. Об этом информирует пресс-служба ГАИ УВД Гомельского облисполкома. 62-летний мужчина за...
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