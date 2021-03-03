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Умер актер сериала «Сваты» Иван Марченко
Источник материала: ОНТ
В Украине умер 43-летний артист Иван Марченко, известный работой в сериале «Сваты». Об этом 3 марта
Отмечается, что Марченко в течение нескольких последних лет страдал из-за рака костей. Артист перенес ряд операций и прошел несколько курсов лечения, но болезнь отступила лишь на время.
Кроме сериала «Сваты», артист снимался в многосерийных фильмах «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Женский доктор», «Утесов».
Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru
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В Украине умер 43-летний артист Иван Марченко, известный работой в сериале «Сваты». Об этом 3 марта информируют «Известия» со ссылкой на киностудию LeDoyen Studio....
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