Умер актер сериала «Сваты» Иван Марченко

Источник материала: ОНТ

В Украине умер 43-летний артист Иван Марченко, известный работой в сериале «Сваты». Об этом 3 марта информируют «Известия» со ссылкой на киностудию LeDoyen Studio.

Отмечается, что Марченко в течение нескольких последних лет страдал из-за рака костей. Артист перенес ряд операций и прошел несколько курсов лечения, но болезнь отступила лишь на время.

Кроме сериала «Сваты», артист снимался в многосерийных фильмах «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны», «Женский доктор», «Утесов».

Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru

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