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Виктория Азаренко сыграет против немки Лауры Зигемунд на теннисном турнире в Катаре
Источник материала: ОНТ
Сразу две белоруски попробуют сегодня пробиться в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Катаре.
Первой на корт выйдет Виктория Азаренко. Она сыграет против немки Лауры Зигемунд. Фаворитом в этом матче считают белоруску – она 8-я сеяная турнира. Свою первую игру в Катаре сегодня проведет и первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко. За выход в четвертьфинал она поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.
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Сразу две белоруски попробуют сегодня пробиться в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Катаре. Первой на корт выйдет Виктория Азаренко. Она сыграет...
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