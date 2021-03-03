Виктория Азаренко сыграет против немки Лауры Зигемунд на теннисном турнире в Катаре

Источник материала: ОНТ

Сразу две белоруски попробуют сегодня пробиться в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Катаре.

Первой на корт выйдет Виктория Азаренко. Она сыграет против немки Лауры Зигемунд. Фаворитом в этом матче считают белоруску – она 8-я сеяная турнира. Свою первую игру в Катаре сегодня проведет и первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко. За выход в четвертьфинал она поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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