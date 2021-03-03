В распоряжении НАУ оказалась информации о МТЗ, МЗКТ, Беларуськалии и Нафтане.

Сколько же получают руководители и обычные рабочие на этих предприятиях?

МТЗ

Руководитель – 7,7 тысячи рублей;

Заместитель – 6,2 тысячи рублей;

Рабочий – 1,19 тысячи рублей.

МЗКТ

Руководитель – 8,3 тысячи рублей;

Заместитель – 6,1 тысячи рублей;

Рабочий – 1,28 тысячи рублей.

НАФТАН

Руководитель – 11,2 тысячи рублей;

Заместитель – 8,5 тысячи рублей;

Рабочий – 1,85 тысячи рублей.

Беларуськалий

Руководитель – 18,4 тысячи рублей;

Заместитель – 6,2 тысячи рублей;

Рабочий – 2,5 тысячи рублей.

Насколько реальна эта информация о зарплатах руководителей, прокомментировал телеграм-канал

"В Беларуси существуют следующие ограничения по зарплатам директоров госпредприятий:





Постановлением № 597 установлено, что коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя и по организации в целом, независимо от формы собственности, не может превышать 8.





Решение об установлении конкретного коэффициента принимается в отношении руководителей государственных организаций и организаций, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50 процентов, включая банки:





до 4 включительно - с органом, осуществляющим владельческий надзор;





свыше 4 и до 6 включительно – с органом, осуществляющим владельческий надзор, и облисполкомом (Минским горисполкомом);





свыше 6 и до 8 включительно – с органом, осуществляющим владельческий надзор, и премьер-министром Республики Беларусь.





Таким образом, зарплата гердиректора Беларуськалия абсолютно законно может максимально в 8 раз превышать среднюю зарплату на предприятии", - поясняет канал.