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Инсайд: Кремль разрешил СМИ критиковать Лукашенко, но...
Источник материала: Партизан
"Максимально сбалансированно".
Политолог Дмитрий Болкунец сообщает в своем телеграм-канале о новой редакционной политике российских госСМИ по Беларуси:
"По Беларуси устанавливают в госСМИ России пока следующую редакционную политику: максимально сбалансированно. Если допустили критику Лукашенко, то должен быть в следующем материале ОБЯЗАТЕЛЬНО позитив. А вообще избегать наездов. Это крайне не желательно", -
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"Максимально сбалансированно".
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