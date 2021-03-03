Инсайд: Кремль разрешил СМИ критиковать Лукашенко, но...

Политолог Дмитрий Болкунец сообщает в своем телеграм-канале о новой редакционной политике российских госСМИ по Беларуси:

"По Беларуси устанавливают в госСМИ России пока следующую редакционную политику: максимально сбалансированно. Если допустили критику Лукашенко, то должен быть в следующем материале ОБЯЗАТЕЛЬНО позитив. А вообще избегать наездов. Это крайне не желательно", -Болкунец