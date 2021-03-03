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"Хотелось бы большего": Аналитик назвал, чего не хватает союзному строительству
03.03.2021 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Недавние заявления Александра Лукашенко, касающиеся Союзного государства, свидетельствуют о неизменности белорусского подхода к отношениям с Россией и принципам интеграции, отмечает собеседник радио Sputnik.
© Sputnik / Алексей Дружинин
"С одной стороны, есть положительный сигнал о том, что увеличилось количество "дорожных карт", которые стороны прорабатывают и актуализируют. Вполне возможно, что нас ожидает какой-то прорыв по налоговой политике, но, если честно, хотелось бы большего", - отмечает эксперт.
По мнению аналитика, было бы крайне полезным создание союзных корпораций, которые могли бы серьезно помочь белорусским компаниям, а об этом пока не сказано ни слова. "Национальные капиталы Беларуси и России должны не конкурировать, а дополнять друг друга", - сказал собеседник Sputnik.
Напомним, накануне Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности недавней встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Так, белорусский лидер пояснил, что в ходе переговоров с коллегой шел разговор о Союзном государстве, вопросах кооперации, военно-технического сотрудничества, реализации совместных инициатив и противостоянии внешним вызовам.
Контекст состоявшихся переговоров двух лидеров, по словам Лукашенко, "был ограничен был рамками Союзного государства. Как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти". При этом работать в направлении "слияния двух стран или вхождения Беларуси в состав России было бы глупо", отметил Лукашенко.
Комментарий главы аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Ивана Лизана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Национальные капиталы Беларуси и России должны не конкурировать, а дополнять друг друга, считает российский аналитик, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050...
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