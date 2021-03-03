"Хотелось бы большего": Аналитик назвал, чего не хватает союзному строительству

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Аналитик о союзном строительстве: хотелось бы большего

Недавние заявления Александра Лукашенко, касающиеся Союзного государства, свидетельствуют о неизменности белорусского подхода к отношениям с Россией и принципам интеграции, отмечает собеседник радио Sputnik.

"С одной стороны, есть положительный сигнал о том, что увеличилось количество "дорожных карт", которые стороны прорабатывают и актуализируют. Вполне возможно, что нас ожидает какой-то прорыв по налоговой политике, но, если честно, хотелось бы большего", - отмечает эксперт.

По мнению аналитика, было бы крайне полезным создание союзных корпораций, которые могли бы серьезно помочь белорусским компаниям, а об этом пока не сказано ни слова. "Национальные капиталы Беларуси и России должны не конкурировать, а дополнять друг друга", - сказал собеседник Sputnik.

Напомним, накануне Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности недавней встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Так, белорусский лидер пояснил, что в ходе переговоров с коллегой шел разговор о Союзном государстве, вопросах кооперации, военно-технического сотрудничества, реализации совместных инициатив и противостоянии внешним вызовам.

Контекст состоявшихся переговоров двух лидеров, по словам Лукашенко, "был ограничен был рамками Союзного государства. Как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти". При этом работать в направлении "слияния двух стран или вхождения Беларуси в состав России было бы глупо", отметил Лукашенко.

Комментарий главы аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Ивана Лизана слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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