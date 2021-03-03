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В ПВТ приняли 65 новых компаний - теперь резидентов больше тысячи

03.03.2021 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наблюдательный совет белорусского Парка высоких технологий зарегистрировал 65 компаний в качестве своих новых резидентов — теперь их больше тысячи. Об этом говорится в заметке на официальном сайте организации.


ПВТ сегодня объединяет 1021 компанию. Новыми резидентами стали представители различных сфер — медицины, финтеха, электронной коммерции, игровой индустрии, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

  • Компания «Интеграция Дистрибуция Проекты» намерена разрабатывать программное обеспечение и оборудование для оплаты проезда через биометрические терминалы в минском метро, а также создаст рабочее место пограничника с системой распознавания лиц при прохождении границы.
  • «Бадробот» займется разработкой программно-аппаратного комплекса, состоящего из самостоятельно спроектированного умного строительного принтера, встроенного программного обеспечения и CAD/CAM-приложения для управления строительным принтером.
  • «А1 ИКТ сервисы» выделилось из унитарного предприятия «А1». Новая компания будет ориентирована на расширение доступных клиентам возможностей и услуг на базе собственного дата-центра А1, включая размещение информационных ресурсов клиентов, аудит в области ИТ, информационную безопасность, проектирование и техническое сопровождение облачных решений и другое.
  • «АМИС-айти» планирует разработку заказного программного обеспечения для следующих сфер: промышленной безопасности, возобновляемых источников энергии, медицины, электроэнергетики, транспорта, нефтегазовой промышленности. Продуктовое направление будет представлено собственным мобильным приложением медицинского профиля для врачей и медперсонала.
  • В планах «ДЛТ текст» — разработка и поддержка продуктов международного холдинга iText, среди которых — кроссплатформенная библиотека и решение, предназначенное для генерации и модификации PDF документов.
  • «РИНГЛ Софтвер Девелопмент» сконцентрируется на создании универсальной платформы для комфортного повседневного общения и деловых коммуникаций с расширенными возможностями в области безопасности, социального взаимодействия и электронной коммерции.
  • К ПВТ присоединились и резиденты с иностранным капиталом, в том числе 2 центра разработки зарубежных корпораций.
  • «Альторос Бел» в качестве центра разработки корпорации Altoros (США) планирует заниматься созданием и поддержкой программного обеспечения в сферах децентрализованных финансов и ограничения распространения COVID-19.
  • «Дерив БАЙ» представляет транснациональную группу компаний Deriv и будет работать над различными платформами в сфере онлайн-торговли.

 
 
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Новыми резидентами стали представители различных сфер - медицины, финтеха, электронной коммерции, игровой индустрии, транспорта, промышленности и сельского...
 
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