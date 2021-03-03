Для водителя, который прокатил на капоте гаишника, запросили 11 лет колонии усиленного режима

Источник материала: Tut.by

Обвинение считает, что 45-летний бизнесмен Александр Троцкий намеревался убить инспектора ГАИ, адвокат мужчины уверен: преступления нет, Троцкого надо оправдать. В Минском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении водителя, автомобиль которого остановили «люди с оружием, в балаклавах, темной одежде», они потребовали выйти и открыть багажник. Автомобилист этого не сделал, на него наставили оружие. Затем Троцкий тронулся с места, а на капоте у него оказался сотрудник ГАИ. Обвинение запросило для водителя 11 лет колонии усиленного режима.





Напомним, дело в Минском городском суде рассматривает судья Сергей Хрипач. Сторону обвинения представляет гособвинитель Антон Тюменцев, сторону защиты — адвокат Евгений Маслов. Действия Троцкого квалифицировали по статьям УК: ч. 1 ст. 14 (Покушение на преступление) и ст. 362 (Убийство сотрудника органов внутренних дел). Обвиняемый заявил, что вину свою в предъявленном преступлении он не признал, и просил его оправдать.

Пострадавший: «Бронежилет защитил меня»

На этой неделе в суд пришел пострадавший — 40-летний Владимир Юров, инспектор ДПС ГАИ Московского района, майор милиции. Мужчина служит в системе МВД более 15 лет. Он рассказал, что в среду, 12 августа, он заступил на дежурство: был в форме сотрудника ГАИ, дополнительно — в балаклаве и бронежилете. Юров считает, что опознать его как сотрудника ГАИ можно было: бронежилет закрывал только надпись на спине «ДПС», но были видны погоны, желтые светоотражающие полосы на форме. При себе у него был жезл, табельное оружие, наручники и газ.

Майор в тот день работал на Skoda с бортовым номером 707 вместе с сотрудниками ОМОН. Фамилию командира ОМОН, к которому он выбыл в распоряжение, гаишник не знает. Силовики стояли на перекрестке Мельникайте — Победителей. Омоновцы также были в форме, бронежилетах, на спине у них была надпись «ОМОН», экипированы пластиковой защитой. Инспектор считает, что понять, что это сотрудники милиции, можно было.

— Сначала останавливали транспортные средства из других регионов: пятый, шестой, четвертый. Потом останавливали всех подряд, — сообщил гаишник. При этом он отметил, что останавливал автомобили именно он, а не коллеги из ОМОН.

По словам Юрова, автомобиль Троцкого он остановил при помощи жезла. Инспектор подошел к машине: представился водителю и попросил предъявить документы, а сотрудник ОМОН попросил выйти из Skoda. На что водитель в грубой форме отказал: «Никуда выходить не буду, ничего предъявлять не буду». Тогда омоновец предупредил водителя, что если он не выйдет, то в отношении него будет применена физическая сила и спецсредства.

— Дальше водитель высказался, что ему глубоко до одного места. Сотрудник ОМОН дал команду, чтобы приготовились использовать спецсредства. Я отошел назад и встал перед капотом авто, в метре от него, напротив водителя. Извлек табельное оружие, направил его вперед и готов был привести в готовность, но патрон дослать не успел.

Потерпевший вспоминает, что омоновец пытался открыть переднюю дверь, но она была заблокирована. Прошло несколько секунд — раздался характерный щелчок рычага переключения передач, автомобиль поехал влево, так как его колеса были вывернуты.

— Я сразу оказался на капоте, ноги волоклись по земле. Сотрудник ОМОН, который находился возле водительской двери, дал команду прыгать. Я перекатился через левое плечо, при падении по правой ноге пришелся удар автомобилем. После этого машина с ускорением ушла по крайней левой полосе.

Юров помнит, что в сторону авто было произведено три выстрела: стреляли омоновцы. Пострадавший считает, что бронежилет минимизировал его травмы, на нем остались следы от падения.

Инспектор заявил иск в 20 тысяч рублей: 10 тысяч за причиненный моральный вред и 10 тысяч материальный, хотя у него нет чеков, подтверждающих, что эти средства он потратил на свое лечение и восстановление.

В суде были также допрошены сотрудники ОМОН, которые были на месте происшествия.

Гособвинитель: «Виновен. Назначить 11 лет колонии»

Сегодня прокурор заявил, что предъявленное Троцкому обвинение обосновано. Он отметил, что версия обвиняемого (в ней он сообщал, что испугался неизвестных в темной одежде, а потому уехал) — это способ защиты и она направлена на то, чтобы избежать наказания, исказить события.

Гособвинитель отметил, что в телефоне Троцкого нашли видео, где сотрудники останавливают автомобиль с сотрудниками TUT.BY, а потом уезжают. Эти люди были в такой же форме, как и те, что остановили автомобиль бизнесмена.

— Обвиняемый — водитель с более чем 20-летним стажем. Опыт его позволял понять, что его остановили сотрудники ОВД, также рядом стояла спецтехника. Поэтому версия Троцкого, что он был остановлен бандитами, не выдерживает никакой критики. К тому же почему он остановил автомобиль перед инспектором ДПС Юровым, если он думал, что тот бандит?





Сторона обвинения отметила, что шевроны у омоновцев не скрывались — про это сказали свидетели и потерпевший. Их показания кажутся прокурору обоснованными и непротиворечивыми, при этом оговора обвиняемого не установлено.

— Юров находился в зоне видимости обвиняемого — это показал следственный эксперимент. А когда он был на капоте, то они с Троцким встретились взглядом, — отметил Антон Тюменцев.

Гособвинитель считает, что умысел Троцкого был направлен на совершение убийства потерпевшего и вина его доказана. Такое преступление относится к особо тяжким. Но при вынесении наказания стоит учесть, что обвиняемый имеет хорошие характеристики, малолетнего ребенка. Прокурор затребовал для него наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Иск потерпевшего стоит удовлетворить, основываясь на принципах разумности и справедливости.

Потерпевший Юров согласился с данной прокурором квалификацией действий Троцкого, однако наказание ему оставил на усмотрение суда.

Адвокат: «Троцкий не совершал преступление, его надо оправдать»

Защитник Троцкого Евгений Маслов отметил, что прокуратура не представила достаточных доказательств преступления, которые вменяют его подзащитному. Не было представлено и доказательств того, что обвиняемый имел умысел.

— Все действия были направлены на то, что Троцкий опасался за свою жизнь, — сделал акцент адвокат.

Маслов зачитал информацию из самого первого протокола допроса инспектора ДПС Юрова. В нем пострадавший сообщал, что ОМОН сказал Троцкому дать документы, заглушить двигатель, выйти из машины и отдать свой мобильный телефон.

— ОМОН не обладает такими полномочиями, поэтому Троцкий мог юридически не подчиниться этому требованию. Они могут потребовать у гражданина показать разве что паспорт.

Кстати, Юров во время следствия давал показания три раза. В двух последних он уже не говорил про требования водителю дать телефон, также сообщал, что это он подходил к Троцкому и представлялся.

Адвокат считает, что у силовиков не было оснований применять оружие. Эти действия для милиции регламентированы, но ни одного пункта, чтобы направлять пистолет на водителя, в момент происшествия не было. К тому же командир ОМОН отмечал, что был в медмаске и шапке с вышитым золотом гербом ОМОНа. Но на видео все люди были в балаклавах.

Адвокат подчеркивает, что целью столкновения было не покушение на убийство, а попытка скрыться с места, где ему угрожала опасность.

По мнению защиты, поскольку в данном случае нет намерения, Троцкий должен быть оправдан, поскольку его действия не являются преступлением.

Последнее слово обвиняемого: «Не знал, что милиция может служить в балаклавах»

— Во время просмотра видео я видел, как людей избивают без всякой причины, и я не знал, что сотрудники милиции могут служить со скрытыми лицами и в балаклавах, без знаков различия, — сказал в суде Александр Троцкий. — Если без объяснения причин останавливают люди со скрытыми лицами и оружием, они направляют свое оружие в мою сторону, я определенно испугался. У меня было одно желание — просто убраться оттуда. Я в принципе не мог представить, что это возможно, а это может быть.

Приговор будет оглашен в пятницу, 5 марта.