ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дальнобойщик попался на границе с 3 килограммами кокаина. Говорит, попросили доставить из Бельгии в Москву

03.03.2021 16:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта наркотического средства, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, 21 сентября 2020 года на государственной границе сотрудниками таможенной службы задержан 44-летний водитель автомобиля DAF, у которого при себе обнаружено более 3 кг кокаина.

— В ходе допроса обвиняемый рассказал следователям о том, что вечером 16 сентября 2020 года он встретился с мужчиной на заправочной станции в Бельгии, где последний передал ему крупную партию запрещенного средства, которую он должен был доставить в Москву. За перевозку наркотика мужчине заплатили 1000 евро. Он также рассказал, что спрятал запрещенное средство в свою дорожную сумку с личными вещами, так как думал, что ее проверять не будут, — сообщила Мария Трушинская.

При изучении личности задержанного установлено, что он неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела, направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления соучастников обвиняемого.
Объем изъятого особо опасного наркотического средства более чем в 1200 раз превышает крупный размер.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенные в группе лиц) и ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное в группе лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК сообщили, что расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта наркотического средства,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Патент Sony превратит банан в геймпад для PlayStation
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by