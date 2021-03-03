Дальнобойщик попался на границе с 3 килограммами кокаина. Говорит, попросили доставить из Бельгии в Москву

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта наркотического средства, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По данным следствия, 21 сентября 2020 года на государственной границе сотрудниками таможенной службы задержан 44-летний водитель автомобиля DAF, у которого при себе обнаружено более 3 кг кокаина.

— В ходе допроса обвиняемый рассказал следователям о том, что вечером 16 сентября 2020 года он встретился с мужчиной на заправочной станции в Бельгии, где последний передал ему крупную партию запрещенного средства, которую он должен был доставить в Москву. За перевозку наркотика мужчине заплатили 1000 евро. Он также рассказал, что спрятал запрещенное средство в свою дорожную сумку с личными вещами, так как думал, что ее проверять не будут, — сообщила Мария Трушинская.

При изучении личности задержанного установлено, что он неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведен ряд экспертных исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела, направлен ряд международных просьб об оказании правовой помощи с целью установления соучастников обвиняемого.

Объем изъятого особо опасного наркотического средства более чем в 1200 раз превышает крупный размер.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 328 (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенные в группе лиц) и ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное в группе лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК сообщили, что расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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