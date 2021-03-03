Патент Sony превратит банан в геймпад для PlayStation

Источник материала: Onliner

Sony запатентовала технологию, которая позволит сделать игровой контроллер для PlayStation из бытовых предметов и даже еды — например, из банана или апельсина. Подробности сообщает ресурс GamesIndustry.

Согласно описанию патента, обычные геймпады для некоторых пользователей весьма дорогие: цена одного контроллера может превышать сто долларов. Более дешевой альтернативой может стать технология, которая через камеру распознает объект в руках пользователя и реагирует на взаимодействие с ним игрока. Также на различные участки предмета можно повесить кнопки: например, под левым большим пальцем будет крестик, а под правым — треугольник.

Когда технология будет реализована и в каком виде может появиться, пока не уточняется.