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Патент Sony превратит банан в геймпад для PlayStation

03.03.2021 16:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony запатентовала технологию, которая позволит сделать игровой контроллер для PlayStation из бытовых предметов и даже еды — например, из банана или апельсина. Подробности сообщает ресурс GamesIndustry.

Согласно описанию патента, обычные геймпады для некоторых пользователей весьма дорогие: цена одного контроллера может превышать сто долларов. Более дешевой альтернативой может стать технология, которая через камеру распознает объект в руках пользователя и реагирует на взаимодействие с ним игрока. Также на различные участки предмета можно повесить кнопки: например, под левым большим пальцем будет крестик, а под правым — треугольник.

Когда технология будет реализована и в каком виде может появиться, пока не уточняется.

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Sony запатентовала технологию, которая позволит сделать игровой контроллер для PlayStation из бытовых предметов и даже еды — например, из банана или апельсина....
 
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