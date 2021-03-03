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Патент Sony превратит банан в геймпад для PlayStation
Источник материала: Onliner
Sony запатентовала технологию, которая позволит сделать игровой контроллер для PlayStation из бытовых предметов и даже еды — например, из банана или апельсина. Подробности
Согласно описанию патента, обычные геймпады для некоторых пользователей весьма дорогие: цена одного контроллера может превышать сто долларов. Более дешевой альтернативой может стать технология, которая через камеру распознает объект в руках пользователя и реагирует на взаимодействие с ним игрока. Также на различные участки предмета можно повесить кнопки: например, под левым большим пальцем будет крестик, а под правым — треугольник.
Когда технология будет реализована и в каком виде может появиться, пока не уточняется.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Sony запатентовала технологию, которая позволит сделать игровой контроллер для PlayStation из бытовых предметов и даже еды — например, из банана или апельсина....
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